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Suriye'den yakılan nevruz ateşinin dumanı Nusaybin'i kapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 20:06 | Son Güncelleme

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin)- SURİYE'nin Kamışlı kentinde, yarın başlayacak Nevruz kutlamaları için yakılan lastiklerden yükselen duman, Mardin'in Nusaybin ilçesini kapladı.

Suriye'den yakılan nevruz ateşinin dumanı Nusaybin'i kapladı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin)- SURİYE'nin Kamışlı kentinde, yarın başlayacak Nevruz kutlamaları için yakılan lastiklerden yükselen duman, Mardin'in Nusaybin ilçesini kapladı.
Kamışlı kentinde Nevruz bayramı için yakılan araç lastiklerinden yükselen duman, sınırın her iki tarafını da etkisi altına aldı. Suriye tarafında Kamışlı ile hemen karşısındaki Nusaybin ilçesi, lastik ateşlerinden yükselen dumanla kaplanırken, gözyüzü gri bir renge büründü. bu arada zaman zaman da silah sesleri duyuldu.

FOTOĞRAFLI

Suriye'den yakılan nevruz ateşinin dumanı Nusaybin'i kapladıSuriye'den yakılan nevruz ateşinin dumanı Nusaybin'i kapladıSuriye'den yakılan nevruz ateşinin dumanı Nusaybin'i kapladıSuriye'den yakılan nevruz ateşinin dumanı Nusaybin'i kapladı

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