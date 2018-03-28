Suriyeli 12 bin öğrenci ileri düzeyde Türkçe öğrendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından "Suriyeliler İçin İleri Düzey Türkçe Eğitimi Değerlendirme Çalıştayı" düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda, üniversite çağına gelmiş Suriyelilere verilen ileri düzey Türkçe eğitimleri ile ilgili sorunlar ele alındı.

YTB koordinesinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve AB'nin desteğiyle gerçekleştirilen proje ile Suriyeli öğrencilerin üniversite eğitimlerinin ve sosyal hayata katılımlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeliler için ileri düzey Türkçe eğitiminin, üniversite çağına gelmiş ve Türkiye'de üniversitelere yerleşecek gençlere yönelik bir program olduğunu belirtti.

Yusuf, 2013 yılında hayata geçirilen proje kapsamında, bugüne kadar 12 bin 250 Suriyeli öğrencinin eğitim aldığını vurgulayarak, "Bu öğrencilerimize C1 sertifikası verildi. Bu sertifika, uluslararası düzeyde, ileri derece Türkçe eğitimi alındığını gösteren belgedir. Şu anda 4 bin 300 civarında Suriyeli öğrenci 10 ildeki kamplarda, yine 21 ilde bulunan 40'ın üzerindeki üniversitenin TÖMER merkezlerinde ileri düzey Türkçe eğitimi alıyor." dedi.