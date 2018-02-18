HABER

Suriyeli 12 yaşındaki çocuk Atatürk Havalimanı'nda aprona girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 15:42 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı V apronu bölgesinde gezinen Suriyeli çocuk polis tarafından yakalandı

Suriyeli 12 yaşındaki çocuk Atatürk Havalimanı'nda aprona girdi

Atatürk Havalimanı’nda tellerden izinsiz bir şekilde aprona giren Suriye uyruklu bir çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı.

AA'nın haberine göre, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nin bulunduğu alanda bir çocuk, yasak olmasına rağmen telleri aşarak apron alanına girdi. Hangarın bulunduğu alandan geçen ve V apronu bölgesinde gezinen çocuk, güvenlik görevlilerince fark edildi.

Atatürk Havalimanı'nda 'Çinçila' alarmıAtatürk Havalimanı'nda 'Çinçila' alarmı

Güvenlik görevlileri durumu havalimanı polis ekiplerine de bildirildi. Haber verilmesi üzerine aprona gelen gelen polis ekipleri, 12 yaşında olduğu tespit edilen Suriye uyruklu çocuğu, gerekli işlemlerin yapılması için güvenlik görevlilerinden teslim aldı.

Taksi durağı görevlisi içi para dolu çantayı sahibine teslim ettiTaksi durağı görevlisi içi para dolu çantayı sahibine teslim etti

Çocuğun aprona girmesi, havalimanındaki uçuş trafiğinde herhangi bir aksamaya yol açmadı.

İstanbul'da korku dolu anlar! Havada tehlikeli yakınlaşmaİstanbul'da korku dolu anlar! Havada tehlikeli yakınlaşma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
apron Atatürk Havalimanı

En Çok Okunan Haberler

Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

Festivalde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Festivalde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yaşar İpek, Seren Serengil'i terk etti mi? Seren'den ilk tepki

Yaşar İpek, Seren Serengil'i terk etti mi? Seren'den ilk tepki

En düşük maaş 1.632 TL olacak

En düşük maaş 1.632 TL olacak

Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası

Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası

Okuyucu Yorumları 1 yorum
12 yaşındaki bir çocuğun telleri aşarak hava alanına girebiliyorsa, sınırlarımızı siz düşünün. oradan da telleri aşarak geldi Türkiye'ye. 12 yaşında ki çocuk böyle yaparsa 22 yaşındaki 32 yaşındaki neler yapmaz Suriyeli KARDEŞLERİMİZİN Allah bilir.
Diğer Haberler
Saadet Partisi Düzce 7. Olağan Kongresi

Saadet Partisi Düzce 7. Olağan Kongresi

Mut Esnaf Ve Sanatkarlar Odası yeni başkanı Yusuf Köğce oldu

Mut Esnaf Ve Sanatkarlar Odası yeni başkanı Yusuf Köğce oldu

Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Konya'ya şehit ateşi düştü

Konya'ya şehit ateşi düştü

AB Bakanı Çelik, taciz mağduru çocuğun ailesini ziyaret etti (2)

AB Bakanı Çelik, taciz mağduru çocuğun ailesini ziyaret etti (2)

Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulu

Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.