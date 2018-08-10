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Suriyeli 13 bin sığınmacı bayram için ülkesine gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 13:04 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı nedeniyle Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçen Suriyeli sığınmacı sayısı 13 bini aştı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı nedeniyle Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçen Suriyeli sığınmacı sayısı 13 bini aştı. Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği'nin online randevu sistemine 51 bin Suriyeli sığınmacı başvuru yaptı. Öncüpınar Sınır Kapısı'na dün geceden itibaren gelen Suriyeliler, bu sabah, uzun kuyruk oluşturdu. Geçişlerin 10'uncu günü olan bugün itibarıyla işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyeli sayısının 13 bini aştığı belirtildi. Online randevu alan Suriyeliler, 18 Ağustos'a kadar ülkelerine gidebilecek.

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