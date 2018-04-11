Suriyeli 162 bin sığınmacı terörden arındırılan bölgelere döndü

MUHAMMED BOZTEPE - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra 162 binden fazla Suriyeli, güvenliği sağlanan bölgelere dönüş yaptı. Suriyelilerin bu harekatlardan sonra çok daha hızlı bir şekilde eski yurtlarına döndüklerini görüyoruz." dedi.

Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de şu anda 3 milyon 567 bin Suriyelinin yaşadığını söyledi.

Suriye'de güvenliğin sağlandığı bölgelere dönüşlerin sürdüğünü belirten Ayaz, ilerleyen dönemde dönüşlerin daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

Özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının ardından Suriyelilerin dönüşlerinde artış yaşandığını dile getiren Ayaz, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra 162 binden fazla Suriyeli, güvenliği sağlanan bölgelere dönüş yaptı. Suriyelilerin bu harekatlardan sonra çok daha hızlı bir şekilde eski yurtlarına döndüklerini görüyoruz." şeklinde konuştu.

Ayaz, Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra Afrin'in yeniden yaşanabilir hale gelmesi ve Suriyeli ailelerin dönüşlerini sağlamak konusunda İçişleri Bakanlığının tüm birimlerinin çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.