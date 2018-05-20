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Suriyeli 2 çocuk yangında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 17:22 | Son Güncelleme

Suriyeli 2 çocuk yangında hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 2 çocuk hayatını kaybetti.

Kocaçeşme Mahallesi 53. Sokak’taki 2 katlı binanın, Suriye uyruklu Riyad-Hinit Abdülaziz çiftinin yaşadığı 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında evde bulunan Rudeyna (2) ve Muhip (3) hayatını kaybetti. Çocukları kurtarmaya çalışan babaları Riyad Abdülaziz yaralandı. Abdülaziz'e sağlık ekipleri müdahale etti.

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri, 2 kardeşin cansız bedenlerine ulaştı.

İncelemenin ardından çocukların cesetleri Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, Riyad-Hinit Abdülaziz çifti ifadeleri alınmak üzere Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk ev itfaiye Suriye yangın

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