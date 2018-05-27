Suriyeli 2,5 yaşındaki çocuğun istismara uğradığı iddiası

Kumluca ilçesinde Suriyeli 2,5 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili 3 kişi yakalandı.
Ailesi serada çalışan 2,5 yaşında Suriyeli bir kız çocuğu, düştüğü iddiasıyla gece saatlerinde Kumluca Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Muayenede çocuğun cinsel istismara uğradığından şüphelenen doktor, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekibi, çocuğu hastaneye getiren sera sahibi A.A'yı gözaltına aldı. Suriyeli çocuğun ailesinin, A.A'nın serasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olayla ilgisi bulundukları iddiasıyla G.E. ve A.Y'yi de gözaltına aldı.
Kumluca Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan kız çocuğu, ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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