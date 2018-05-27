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Suriyeli 9 mültecinin cenazesi, KKTC'de defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 13:08 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karpaz açıklarında cansız bedenleri bulunan Suriyeli 9 mülteci, Lefke'de toprağa verildi.

Suriyeli 9 mültecinin cenazesi, KKTC'de defnedildi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karpaz açıklarında cansız bedenleri bulunan Suriyeli 9 mülteci, Lefke'de toprağa verildi.
Suriyeli mülteciler için düzenlenen cenaze törenine KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile mültecilerin Rum tarafında yaşayan aileleri katıldı. Belediye Başkanı Kaya, ailelerin ve Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin onayıyla cenazelerin, Lefke'ye gömülmesine karar verildiğini söyledi. Mülteci yakınlarından Ahmet el Hasan ise "Savaştan kaçıyorlardı; ölümden kaçıp, ölüme gittiler" dedi.
Yaşananların insanlık dramı olduğunu kaydeden KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay, "Gönül isterdi ki son yolculukları ülkelerine, doğdukları topraklara olsun; ancak tüm çabamıza rağmen bedenleri buna dayanamadı. Cenazelerin uçakla Türkiye'ye, oradan da Suriye'ye götürülmesi, gerekli izinleri alma noktasına gelmemize rağmen imkansız hale gelmişti" diye konuştu.
Cenazelerin Suriye'ye taşınabileceğini de dile getiren Özersay, "DNA örnekleri alındığı için ileride olası kimlik testi ve cenaze taşıma işlemleri yapılabilecek. İnsanlık öldükten sonra kime baş sağlığı dilenir bilmem; ama artık giderek, duygularımızı yitirdiğimiz, her şeyi olağan kabul etmeye başladığımız bir dünyada yaşıyoruz ya da yaşadığımızı sanıyoruz" dedi.

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