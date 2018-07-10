Suriyeli aileler seracılıkla hem üretiyor hem kazanıyor

SALİM TAŞ - Hatay'daki Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezinde kalan Suriyeli aileler, bir proje kapsamında kurulan ve salatalık, biber gibi sebzelerin yetiştirildiği serada hem üretimde yer alarak sosyalleşme hem de kazanç elde etme imkanı buluyor. Altınözü Kaymakamlığı koordinesinde, Alman Welt Hunger Hilfe Derneği'nin katkılarıyla 3 ay önce hayata geçirilen proje kapsamında, yaklaşık 8 bin kişinin barındığı merkezdeki Suriyeli aileler için 6 dönümlük sera oluşturuldu. Merkezde kalanların domates, biber, patlıcan ve salatalık yetiştirerek ekonomik gelir elde etmelerini amaçlayan proje kapsamında, çeşitli eğitimler de verildi. Sabahın erken saatlerinden akşama kadar vardiyalı olarak 6 dönümlük serada çalışan Suriyeliler, hasat ürünlerinden gelir elde ederek geçimlerini sağlama imkanı buldu. Belli periyotlarla 113 ailenin yararlanacağı sera projesi sayesinde Suriyeliler, meslek sahibi de olacak. - Gelirin yüzde 60'ı çalışanlara Proje Koordinatörü Gökhan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle kampta yaşayan Suriyeli ailelere maddi ve manevi destek sağlandığını belirtti.

Suriyeliler için faydalı bir projeye imza attıklarının altını çizen Arslan, şöyle devam etti: "Şu anda 6 dönümlük arazimizin 3 dönümünde salatalık, diğer yarısında da biber ekili. Ürünlerin satışından elde edilen gelirin yüzde 60'ı serada çalışan ailelere verilecek. Yüzde 40'ı da projenin sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ekim dönemlerine bırakılacak. Serada çalışan misafirlerimiz ayrıca günlük 60 lira kazanıyor. Kursiyerlerimiz bu durumdan çok memnun. Sera merkezde kalanların özellikle sosyalleşmeleri adına fayda sağlamanın yanı sıra ekonomilerine de katkı sağladı. Seradan elde edilen ürünler, anlaştığımız büyük marketlerde satılacak. Merkezde kalanların seradan 4 mevsim ürün elde etmelerini sağlamaya çalışıyoruz." Arslan, projeye destek veren herkese teşekkür ederek, bu tür projelerin sayısının artırılması gerektiğini sözlerine ekledi. - Merkezde kalanlar projeden memnun Serada çalışan Suriyeli Sadık Hicazi, 7 yıl önce eşi ve 5 çocuğuyla birlikte Suriye'nin İdlib kentinden Hatay'a geldiklerini belirtti.