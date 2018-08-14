Suriyeli ailelere buzdolabı yardımı

KİLİS (AA) - Kilis'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ihtiyaç sahibi 100 Suriyeli aileye buzdolabı hediye etti.
Vakfın Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Sorumlusu Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak hiçbir ayrım gözetmeksizin dünyanın dört bir yanında mazlumlar için faaliyette bulunduklarını belirtti.
Alaca, bu kapsamda gönüllülerce başlatılan yardım çalışmalarının gerek Türkiye'de gerek sınırın Suriye tarafında aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, "Bugün de hayırseverlerin gönderdiği yardımlarla alınan 100 buzdolabını asıl sahiplerine ulaştırdık. Bu dağıttığımız dolaplarla sıcak havalarda sıkıntı çeken ailelerimiz bir nebze de olsa rahatlayacaklar. Yapılan yardımlar bundan sonra da devam edecek. Buzdolabı sayesinde ailelerimiz Kurban Bayramı'nda gıdalarını soğuk ortamda koruyabilecek." diye konuştu.
Buzdolabı hediye edilen Ahmet Halaf da savaşın başladığı ilk günden bu yana Türk halkının kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığına işaret ederek, verilen buzdolabı ile Kurban Bayramı'nı daha rahat geçirebileceklerini bildirdi.
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