HABER

Suriyeli ailelere buzdolabı yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 18:16 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis'te yaşayan 100 aileye buzdolabı hediye etti

KİLİS (AA) - Kilis'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ihtiyaç sahibi 100 Suriyeli aileye buzdolabı hediye etti.

Vakfın Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Sorumlusu Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak hiçbir ayrım gözetmeksizin dünyanın dört bir yanında mazlumlar için faaliyette bulunduklarını belirtti.

Alaca, bu kapsamda gönüllülerce başlatılan yardım çalışmalarının gerek Türkiye'de gerek sınırın Suriye tarafında aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, "Bugün de hayırseverlerin gönderdiği yardımlarla alınan 100 buzdolabını asıl sahiplerine ulaştırdık. Bu dağıttığımız dolaplarla sıcak havalarda sıkıntı çeken ailelerimiz bir nebze de olsa rahatlayacaklar. Yapılan yardımlar bundan sonra da devam edecek. Buzdolabı sayesinde ailelerimiz Kurban Bayramı'nda gıdalarını soğuk ortamda koruyabilecek." diye konuştu.

Buzdolabı hediye edilen Ahmet Halaf da savaşın başladığı ilk günden bu yana Türk halkının kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığına işaret ederek, verilen buzdolabı ile Kurban Bayramı'nı daha rahat geçirebileceklerini bildirdi.

PARTNERİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydıİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydı
Sinop'ta 2 bin sülün doğaya salındıSinop'ta 2 bin sülün doğaya salındı
Baraj suları çekildi, 5 yıl sonra köy ortaya çıktıBaraj suları çekildi, 5 yıl sonra köy ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buzdolabı yardımı İHH ihtiyaç sahibi 100 Suriyeli aile

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim

Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.