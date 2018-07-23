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Suriyeli ailelere koyun ve inek desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

SUUDİ Arabistan Kralı Selman Vakfı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin Hama, Halep ve Lazkiye kenti kırsalında yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyelilerin geçimlerine katkıda bulunmak amacıyla 314 aileye sağmal inek ve koyun yardımı yapıldı.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA) SUUDİ Arabistan Kralı Selman Vakfı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin Hama, Halep ve Lazkiye kenti kırsalında yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyelilerin geçimlerine katkıda bulunmak amacıyla 314 aileye sağmal inek ve koyun yardımı yapıldı. Ülke içerisindeki sivillerin geçim kaynaklarına ihtiyaç duyduklarını belirten İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye içerisinde geçim sıkıntısı yaşayan savaş mağduru ve yetim aileleri desteklemek amacıyla Kral Selman Vakfı ile birlikte 314 aileye sağmal hayvan teslim ettiklerini söyledi. Ailelerin, inek ve koyunların sütünü satarak kendilerine ek bir gelir kapısı oluşturacaklarını ifade eden Tosun, Bu proje kapsamında 150 aileye birer adet inek, 164 aileye ise üçer adet koyun teslim ettik. Toplamda 150 adet inek ve 492 adet koyun dağıtımı yaptık. Aynı zamanda teslim ettiğimiz hayvanların bir aylık yemlerini de ailelere verdik" dedi. Suriye halkının benzeri projelerle daha fazla desteklenmesi gerektiğini kaydeden Tosun şunları söyledi: ?Savaşın devam ettiği Suriye'de insanlar hayati ihtiyaçlarını dahi temin etmekte zorlanıyor. Özellikle insani yardım çalışmaları bu kapsamda büyük önem taşıyor. Bu gibi projelerle savaş mağduru ailelere yardım etmenin yanı sıra bir geçim kaynağı elde etmelerine de vesile oluyoruz."

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