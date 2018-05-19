Suriyeli ailenin dramı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)- HATAY’ın İskenderun ilçesinde Suriyeli aile, kentteki çöp konteynerlerini dolaşarak ekmeğini çöpten çıkarıyor. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak İskenderun’a gelen Suriyelilerin bir kısmı çöpten topladıkları atıkları satarak geçinmeye çalışıyor. Üç çocuğu ve eşiyle kent merkezindeki konteynerleri gezen Suriyeli bir babanın ekmek mücadelesi de kameraya yansıdı. Suriyeli baba, çöpü karıştırıp plastik ve kağıt atık ararken, çocukların her şeyden habersiz oynaması dikkat çekti.
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