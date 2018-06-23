Suriyeli anne, savaşın ayırdığı çocuklarına kavuştu

Çocuklarını bıraktığı annesi ve kardeşinin de bombardımanda öldüğünü, evlatlarına başka bir ailenin baktığını öğrenen Nasır, Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneğine başvurarak yardım talep etti.

Bebeği ve eşiyle günlerce yürüyerek önce Hama'ya, bir ay sonra da İdlib'e ulaşan Nasır, ardından günde 8-9 saat yürüyerek Türkiye'ye geldi.

Doğumun ardından tekrar Guta'ya dönmek isteyen ancak rejim tarafından buna izin verilmeyen Nasır ve eşi, Türkiye'ye sığınmaya karar verdi.

Daha sonra bir yakınıyla evlenen Nasır, üçüncü hamileliğinin sıkıntılı olması nedeniyle 3 yaşındaki Muhammed ve 2 yaşındaki Yasmin’i annesi ve kardeşine bırakarak, eşiyle tünellerden geçerek Şam'a gitti.

- "Böyle ayrılıklara elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız"

Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Behçet Atilla, bayram öncesi kendilerine ulaşan Nasır'ın yaşadıklarından çok etkilendikleri için hemen çocukları Türkiye'ye getirmek amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çocukların İdlib'de bir ailenin yanında kaldığını öğrendiklerini ve Reyhanlı İHH İnsani Yardım Derneğinden yardım istediklerini ifade eden Atilla, şöyle konuştu:

"Gecemizi gündüzümüze katıp çocukları Türkiye'ye getirmek için büyük bir çaba harcadık. Reyhanlı ekibimizin gayretleri sonucu 2 yetim çocuğumuz Türkiye'ye getirildi. Bizler de gidip çocukları alarak Şanlıurfa'da yaşayan anneleriyle buluşturduk. Allah'a hamdolsun 3 yıllık özleme son verdik. İnşallah bir daha böyle ayrılıklar olmaz. Eğer böyle ayrılıklar varsa elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız. Hem biz hem anne hem de yetimler çok sevindiler. Ne kadar şükretsek azdır. Emeği geçen tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz."

Anne Nasır ise yıllarca çocuklarından ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşadığını belirterek, evlatlarını kendisine kavuşturan İHH ekibine teşekkür etti.