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Suriyeli çocuğu öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli çocuğu 43 kez bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 19 yaşındaki sanığın yargılanmasına başlandı - Sanık Alican K, duruşmada cinayeti itiraf ederek çocuğu uyuşturucu ve alkolün etkisiyle öldürdüğünü savundu

MERSİN (AA) - Mersin'de Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli çocuğu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Alican K. (19), tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Suriye'deki iç savaş nedeniyle ailesiyle kaçarak Erdemli'ye gelen ve plaj bölgelerinde su satarak geçimini sağlayan 5 yaşındaki Muhammet Derviş'in, 19 Temmuz 2017'de biri derin yara olmak üzere 43 kez bıçaklandığını ifade etti.

Daha sonra savunması için söz verilen sanık Alican K, olay günü otelde uyuşturucu kullandığını belirtti.

Olay yaşanmadan önce bir saatçinin yanındayken, daha öncede kendisinin yanına su satmak için geldiğini ileri sürdüğü maktul Muhammet ile karşılattığını belirten sanık, "Bana saatçinin yanında küfür etti. Muhammet küfür edince dövmek ve göndermek istedim. Kaçmaya çalışınca da kolundan tutarak onu, zorla oradaki bir duşa kabine götürdüm. Herkesin içinde yapmak istemediğim için oraya götürdüm. Uyuşturucu ve alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum. Kendimi kaybetmiştim o an. Önce bıçağın arkasıyla ağzına vurdum. O sırada bağırdığı için ağzını kapattım ve 43 defa bıçağı vücuduna sapladım. Daha sonra dışarıya çıkıp, ortalığı kontrol ettim. Sonra tekrar içeri girerek elimi ve ayağımı yıkadım." ifadesini kullandı.

Müşteki avukatının "cinsel istismarda bulunmak için mi duşa kabine götürdün?" sorusuna Alican K, öyle bir niyetle götürmediğin iddia etti.

- Gazetede çıkan haberi arkadaşına göstermiş

Söz verilen tanık Özgürcan T. ise sanığı olay günü barda kötüleşince otel odasına götürdüğünü, tekrar bara döndükten bir süre sonra da Alican K'nin tekrar yanlarını geldiğini belirterek "Olaydan sonraki gün beraber berbere gitmiştik. Alican yiyecek bir şeyler almaya gitti. Geldiğinde elinde de bir gazete vardı. Bana dönüp, 'Bizim kaldığımız yerde bir çocuğu öldürmüşler' dedi. Sonra olayı okuduk." diye konuştu.

Sanık avukatı, davaya ilişkin detayları geniş çaplı incelemek için ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Mersin'in Erdemli ilçesinde Suriye uyruklu 5 yaşındaki Muhammet Derviş, bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulunmuş, polis ekiplerinin 5 gün boyunca 200'den fazla güvenlik kamerasının görüntülerini incelemesi sonucu zanlı Alican K. gözaltına alınmıştı.

Çocuğun su ve mendil satarak ailesinin geçimini sağladığı öğrenilmişti.

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