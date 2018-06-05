Suriyeli çocuğu öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

MERSİN (AA) - Mersin'de Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli çocuğu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Alican K. (19), tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Suriye'deki iç savaş nedeniyle ailesiyle kaçarak Erdemli'ye gelen ve plaj bölgelerinde su satarak geçimini sağlayan 5 yaşındaki Muhammet Derviş'in, 19 Temmuz 2017'de biri derin yara olmak üzere 43 kez bıçaklandığını ifade etti.

Daha sonra savunması için söz verilen sanık Alican K, olay günü otelde uyuşturucu kullandığını belirtti.

Olay yaşanmadan önce bir saatçinin yanındayken, daha öncede kendisinin yanına su satmak için geldiğini ileri sürdüğü maktul Muhammet ile karşılattığını belirten sanık, "Bana saatçinin yanında küfür etti. Muhammet küfür edince dövmek ve göndermek istedim. Kaçmaya çalışınca da kolundan tutarak onu, zorla oradaki bir duşa kabine götürdüm. Herkesin içinde yapmak istemediğim için oraya götürdüm. Uyuşturucu ve alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum. Kendimi kaybetmiştim o an. Önce bıçağın arkasıyla ağzına vurdum. O sırada bağırdığı için ağzını kapattım ve 43 defa bıçağı vücuduna sapladım. Daha sonra dışarıya çıkıp, ortalığı kontrol ettim. Sonra tekrar içeri girerek elimi ve ayağımı yıkadım." ifadesini kullandı.