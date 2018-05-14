Suriyeli çocuğun fidye için kaçırıldığı iddiası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te fidye için kaçırıldığı öne sürülen Suriyeli çocuk, yaklaşık 20 gün sonra serbest bırakıldı.

İddiaya göre, merkez Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Y.K (6), 20 gün önce bedensel engelli babası Ahmed K. ile erzak yardımı almak için Toptancılar Sitesi'ne gitti.

Bir süre sonra bakkala gitmek için babasının yanından ayrılan Y.K, kimliği henüz belirlenemeyen Suriyeli uyruklu kişiler tarafından kaçırıldı.

Polise başvuran baba Ahmed K'yi, 9 Mayıs'ta cep telefonundan arayan kişi "Y.K'nin ellerinde olduğunu ve 10 bin lira fidye istediklerini" söyleyerek, küçük çocuğun fotoğrafını gönderdi.

Maddi durumu kötü olan aile istenilen parayı temin edemeyince, fidyeciler bugün Y.K'yi evinin yakında serbest bıraktı.

Yürüyerek evine giden küçük çocuk, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından, ifadesi alınmak üzere babası Ahmed K. ile emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

