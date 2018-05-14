Suriyeli çocuğun fidye için kaçırıldığı iddiası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği fidye için kaçırıldığı iddia edilen Suriyeli çocuğu, ailesiyle aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle alıkoyduğu belirlenen Suriye vatandaşı 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye uyruklu G.A. ve A.K'nin, Düztepe Polis Merkezi Amirliği'ne çocukları Y.K'nin kaybolduğu yönünde müracatta bulundukları belirtildi.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Borç-alacak ihtilafı nedeniyle Suriye vatandaşı şüpheliler C.H. ve A.R. adlı şahısların ikametinde alıkonulduğu anlaşılan mağdur Y.K, 14 Mayıs'ta bulunarak ailesine teslim edilmiştir. Küçük yaştaki mağdur şahsı ikametlerinde alıkoyan şüpheliler C.H. ve A.R. cumhuriyet savcılığının talimatıyla gözaltına alınmış olup, haklarında başlatılan adli tahkikat devam etmektedir."
Yaklaşık 20 gün önce bedensel engelli babası A.K. ile erzak yardımı almak için Toptancılar Sitesi'ne giden Y.K. kaybolmuş, ailesi çocuklarının fidye için kaçırıldığını iddia etmişti.
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