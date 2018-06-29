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Suriyeli çocuğun ikinci kattan düşme anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:33 | Son Güncelleme

Nevşehir'de 5 yaşındaki çocuğun evlerinin penceresinden düşerek yaralandığı an, güvenlik kamerasınca kaydedildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de Suriyeli sığınmacı ailenin 5 yaşındaki çocuğunun evlerinin ikinci kat penceresinden düşerek yaralandığı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Karasoku Mahallesi Osman Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında oturan Suriyeli Almadi ailesinin 5 yaşındaki çocukları İbrahim, pencereden bakarken dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin haber vermesinin üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Suriyeli çocuğu Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüde, caddeden araçların geçtiği sırada İbrahim Almadi'nin düştüğü, çevredekilerin yerde hareketsiz yatan çocuğa yardım ettiği görülüyor.

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