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Suriyeli çocuk denizde boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 20:52 | Son Güncelleme

Hatay'da denize giren Suriye uyruklu 2 kardeşten biri boğuldu

Dörtyol ilçesinde denize giren Suriye uyruklu 2 kardeşten biri boğuldu, diğeri çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İbedullah Muhammed (10) ile kız kardeşi Hele Muhammed (8) aileleriyle birlikte bulundukları balıkçı barınağı yakınlarında denize girdi.

İki kardeş bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çocukların çığlıklarını duyan aile ve çevredekilerin yardımıyla iki kardeş sudan çıkartıldı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan İbedullah Muhammed kurtarılamadı, kız kardeşinin tedavisi ise sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
denizde boğulma

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