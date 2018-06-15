Suriyeli çocuklar oyuncak silahlarla oynuyor

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-(DHA) ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Gaziantep'in İslahiye ilçesine yerleşen Suriyeli ailelerin çocukları, bayramı oyuncak silahlarla oynayarak geçirdi. Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından Türkiye'ye gelen Suriyeli ailelerin çocukları, bayramı sokakta oyuncak silahlarla savaş oyunu oynayarak geçirdi. Çocukların savaş oyunu görenleri üzerken, aileleri ise ülkelerine dönecek günleri iple çekiyor.
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