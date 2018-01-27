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Suriyeli çocukların kar sevinci

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 17:57 | Son Güncelleme 37 dakika önce

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - SURİYE'deki iç savaştan kaçıp aileleriyle birlikte Kayseri'ye yerleşen çocukları, kardan kaleler yaparak, kar topu oynamanın sevincini yaşadı.

Merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli çocuklar Yusuf Cebdulmuhaybar (14), Bilal Cebdulmuhaybar (12), Nihat Cebdulmuhaybar (11), Hasan Cebdulmuhaybar (10) ve Abdulhalit Haceulmuhammed (14) karın keyfini doyasıya yaşadı. Sokaklarda kağıt toplayarak geçimlerini sürdüren çocuklar, evlerinin bahçelerinde, plastik kovalar yardımıyla kardan kuleler yaptı, kar topu oynadı.

Yusuf Cebdulmuhaybar, "Suriye'de bu kadar kar olduğunu hatırlamıyorum. Kayseri'de ilk defa bu kadar kar gördüm” ifadelerini kullandı.

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