Suriyeli doktor çiftten Kilisli Zeynep'e dostluk eli

Hafta sonunu Kilis'te geçiren çift, tanıştıkları bir yerel gazete muhabiri aracılığıyla bu kez bir savaş mağdurunun değil, kent merkezine bağlı Hisar köyünde kızıyla birlikte yaşayan Zeynep Ay'ın imdadına yetişti.

Halepli Gazel-Nehle Hilal çifti de Türkiye'nin kucak açtığı Suriyeli ailelerden sadece biri. Doktor olan çift, Türkiye'nin sağladığı imkanlarla hafta içi her gün Suriye'ye giderek savaş mağduru insanların yaralarını sarıyor.

Suriyeli çiftin ülkelerinde yaptığı protezle ilk adımlarını atan Zeynep Ay, AA muhabirine, uzun yıllar sonra ilk defa koltuk değnekleri olmadan yürüyebilmenin sevincini yaşadığını dile getirdi.

- "Artık pantolonumun bir bacağını kesmeyeceğim"

Kaza sonrası ayağın kesildiği için çok zor günler yaşadığını anlatan Ay, şöyle devam etti:

"Hayatım kısıtlıydı; bir yere gidemiyor, rahat yürüyemiyor, kıyafetlerimi giydiğim zaman çok üzülüyordum. Ayakkabılarımı bile giyemiyordum ama şimdi yürüyebileceğim, kızımın elini tutabileceğim. Şu anda çok heyecanlı ve mutluyum. Kızımı küçüklüğünden beri hiç kucağıma alamadım şu anda onun ellerini tutacağım, birlikte yürüyeceğim. Bir yere gittiğimde birileri bana baktığında utanmayacağım. "

Ay, çoğu zaman insanların kendisine iyi niyetle bakmasından bile rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, psikolojik olarak hiçbir zaman rahatlayamadığını ancak bugün farklı bir mutluluk yaşadığını aktardı.

Takılan protez bacak sayesinde hayatında birçok şeyin değişeceğine inandığını aktaran Ay, "Bundan sonra köyde düğün olduğu zaman oturup gidenleri seyretmeyeceğim, ben de onlarla birlikte yürüyerek düğüne gideceğim. Ben de yürüyeyim, oynayayım. Her şeyim kısıtlıydı. Pantolonumun bir bacağını kesmek zorunda kalıyordum. Bu çok kötü ve anlatılmaz bir durum. Bir ayakkabı alıyordum tekini atıyordum. Gerçekten çok üzücü ve hüzün verici bir şey. Ama artık öyle bir şey olmayacak Allah'ın izniyle." dedi.