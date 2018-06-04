Suriyeli doktor çiftten Kilisli Zeynep'e dostluk eli

KİLİS (AA) - İZZET MAZİ - Kilis'te 16 yıl önce pamuk tarlasına gitmek için bindiği traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanarak sağ bacağını kaybeden 33 yaşındaki Zeynep Ay'ın imdadına Suriyeli doktor çift yetişti.
Suriye'de yaklaşık 8 yıldır devam eden savaşta binlerce insan hayatın kaybetti, milyonlarca kişi de ülkelerini terk ederek komşu ülkelere sığındı.
Olayların başladığı ilk günden itibaren Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye ise misafirlerine her türlü desteği verdi.
Türk hükümeti oluşturduğu kamplarda Suriyeli misafirlerini ağırlarken, hayırsever vatandaşlar da "ensar-muhacir" anlayışından hareketle misafirlerini adeta bağrına basarak onları ekmeğine, aşına ortak etti.
Halepli Gazel-Nehle Hilal çifti de Türkiye'nin kucak açtığı Suriyeli ailelerden sadece biri. Doktor olan çift, Türkiye'nin sağladığı imkanlarla hafta içi her gün Suriye'ye giderek savaş mağduru insanların yaralarını sarıyor.
Hafta sonunu Kilis'te geçiren çift, tanıştıkları bir yerel gazete muhabiri aracılığıyla bu kez bir savaş mağdurunun değil, kent merkezine bağlı Hisar köyünde kızıyla birlikte yaşayan Zeynep Ay'ın imdadına yetişti.
Suriyeli çiftin ülkelerinde yaptığı protezle ilk adımlarını atan Zeynep Ay, AA muhabirine, uzun yıllar sonra ilk defa koltuk değnekleri olmadan yürüyebilmenin sevincini yaşadığını dile getirdi.
- "Artık pantolonumun bir bacağını kesmeyeceğim"
Kaza sonrası ayağın kesildiği için çok zor günler yaşadığını anlatan Ay, şöyle devam etti:
"Hayatım kısıtlıydı; bir yere gidemiyor, rahat yürüyemiyor, kıyafetlerimi giydiğim zaman çok üzülüyordum. Ayakkabılarımı bile giyemiyordum ama şimdi yürüyebileceğim, kızımın elini tutabileceğim. Şu anda çok heyecanlı ve mutluyum. Kızımı küçüklüğünden beri hiç kucağıma alamadım şu anda onun ellerini tutacağım, birlikte yürüyeceğim. Bir yere gittiğimde birileri bana baktığında utanmayacağım. "
Ay, çoğu zaman insanların kendisine iyi niyetle bakmasından bile rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, psikolojik olarak hiçbir zaman rahatlayamadığını ancak bugün farklı bir mutluluk yaşadığını aktardı.
Takılan protez bacak sayesinde hayatında birçok şeyin değişeceğine inandığını aktaran Ay, "Bundan sonra köyde düğün olduğu zaman oturup gidenleri seyretmeyeceğim, ben de onlarla birlikte yürüyerek düğüne gideceğim. Ben de yürüyeyim, oynayayım. Her şeyim kısıtlıydı. Pantolonumun bir bacağını kesmek zorunda kalıyordum. Bu çok kötü ve anlatılmaz bir durum. Bir ayakkabı alıyordum tekini atıyordum. Gerçekten çok üzücü ve hüzün verici bir şey. Ama artık öyle bir şey olmayacak Allah'ın izniyle." dedi.
- "Gözlerinden mutluluk göz yaşları akıyordu, bu anı hiç unutmayacağım"
Suriyeli doktor Gazel Hilal ise 2012 yılında Türkiye'ye geldiklerini ve Kilis'e yerleştiklerini ancak daha sonra devletin verdiği özel izinle eşiyle her gün Suriye'ye giderek savaş mağduru vatandaşları için protez yaptıklarını anlattı.
Bir hafta sonu yerel bir gazete muhabiriyle yaptıkları sohbet sırasında ayağı kesilmiş ve yıllardır koltuk değnekleriyle yaşayan genç bir kadın olduğunu öğrendiğini ve bu durum karşısında duyarsız kalamadığını dile getiren Hilal, şöyle konuştu:
"Bu fırsatı bekliyorduk çünkü Türk kardeşlerimiz bir ekmeği bile bizimle böldüler. Evlerini bize açtılar, iyi davrandılar. Biz çoktan beri onların iyiliklerine karşılık vermek istiyorduk. Eşimle birlikte bacağının ölçüsünü aldık, Suriye'de protezini yaptık ve bacağına taktık. Zeynep'in gülümsediğini gördüm. Gözlerinden mutluluk göz yaşları akıyordu, bu anı hiç unutmayacağım. Zeynep yavaş yavaş pozitif tepki vermeye başladı ancak 15 yıl protez bacak takmadığı için eğitim alması gerekiyor ve bu eğitim bir ay sürmez inşallah. "
Hilal, Zeynep Ay'ın yaklaşık bir ay sonra yardım istemeden yürümeye başlayacağını ve bu süreçte eşiyle birlikte durumun takipçisi olacaklarını söyledi.
- "Anne olarak onun acısını hissedebiliyorum"
Dr. Nehle Hilal de eşinin kendisine gelip Zeynep'ten bahsettiğinde "Hemen ona protez yapalım." dediğini belirterek, "16 yıl önce ayağı kesilmiş daha önce protez takmış ama bacağına ağır gelmiş, kullanamamış. Türkler için iyi bir şey yapabileceğiz diye çok mutlu oldum. Daha önce çok vaka gördük ama Zeynep ablanın durumu farklıydı. Bir anne olarak onun acısını hissedebiliyorum ve ona yardım etmek için ellimden geleni yapacağım." dedi.
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