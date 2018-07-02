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Suriyeli genç baraj gölünde boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 01:30 | Son Güncelleme

Suriyeli genç baraj gölünde boğuldu

Batman'da serinlemek için baraj gölüne giren Suriye uyruklu genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte serinlemek için Kozluk ilçesi yakınlarındaki baraj gölüne giren Suriye uyruklu Hüseyin Cuma (18), bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen Dalgıç Polis Ekiplerince baraj gölünde yapılan çalışma sonucunda Cuma'nın cesedine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Cuma'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Baraj Gölü Batman boğulma Suriyeli

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