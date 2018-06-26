STRAZBURG (AA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, "Let's Science: Suriyeli Genç Sığınmacıların Durumu ve Alternatif Çözüm Önerisi" projesi hakkında, "Bu proje, bir AB projesi olması hasebiyle Türkiye’nin bu davasını, bu konuda yaptığı çalışmaları dünyaya ve özellikle de Avrupa Birliği'ne duyurmak amacını taşıyor." dedi.

Bilgin, ULİSA tarafından yürütülen proje hakkında bilgi paylaşımını amaçlayan, Uluslararası Adalet ve Eşitlik Konseyi (COJEP) tarafından organize edilen "Türkiye'de genç sığınmacıların eğitim durumu ve göçün Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine etkileri" konulu toplantı sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bilgin, "Türkiye'nin Suriyeli mültecilere karşı takip ettiği politika nedir, Suriyeli mültecilere karşı, sosyal, siyasi, ekonomik, politik ve sağlık olarak hangi faaliyetlerde bulundu, nasıl politikalar takip etti. Bütün bu noktalarda, bu proje, bir AB projesi olması hasebiyle Türkiye’nin bu davasını, bu konuda yaptığı çalışmaları dünyaya ve özellikle de Avrupa Birliği'ne duyurmak amacını taşıyor." dedi.