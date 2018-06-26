STRAZBURG (AA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, "Let's Science: Suriyeli Genç Sığınmacıların Durumu ve Alternatif Çözüm Önerisi" projesi hakkında, "Bu proje, bir AB projesi olması hasebiyle Türkiye’nin bu davasını, bu konuda yaptığı çalışmaları dünyaya ve özellikle de Avrupa Birliği'ne duyurmak amacını taşıyor." dedi.
Bilgin, ULİSA tarafından yürütülen proje hakkında bilgi paylaşımını amaçlayan, Uluslararası Adalet ve Eşitlik Konseyi (COJEP) tarafından organize edilen "Türkiye'de genç sığınmacıların eğitim durumu ve göçün Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine etkileri" konulu toplantı sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Bilgin, "Türkiye'nin Suriyeli mültecilere karşı takip ettiği politika nedir, Suriyeli mültecilere karşı, sosyal, siyasi, ekonomik, politik ve sağlık olarak hangi faaliyetlerde bulundu, nasıl politikalar takip etti. Bütün bu noktalarda, bu proje, bir AB projesi olması hasebiyle Türkiye’nin bu davasını, bu konuda yaptığı çalışmaları dünyaya ve özellikle de Avrupa Birliği'ne duyurmak amacını taşıyor." dedi.
Konuyla ilgili çalışmaları ve beklentileri Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi platformlarına taşımayı amaçlayarak sorumluluk bilinci ve farkındalığı artırmayı düşündüklerini aktaran Bilgin, "Çünkü bu mesele sadece kısa dönemli bir mesele değil, Türkiye'nin on yıllarını ilgilendiren bir meseledir. Biz bu duyarlılıkla bu akademik düşünceyle bu sorumlulukla hareket ederek bu projeyi yaptık." şeklinde konuştu.
Bilgin, 4 milyona yakın sığınmacıya kapılarını açan Türkiye'nin sığınmacılara yönelik yatırım ve faaliyetlerinin daha iyi bilinmesi yönünde bu tür toplantıların devam edeceğini belirterek, "Bu projenin temel hareket noktası, formal eğitime ulaşamamış, bu imkanı elde edememiş Suriyeli genç mültecileri 'biz nasıl onları eğitime nasıl yönlendirebiliriz', 'onları eğitime nasıl teşvik edebiliriz'. Bu projenin amacı, temel hedefi budur. Bununla ilgili bir model geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye’den Göç Araştırmaları Vakfı, Fransa'dan COJEP International başta olmak üzere, Almanya'dan, Portekiz'den ve İtalya'dan proje ortaklarıyla çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Bilgin, "Biz bir ekiple bu projeyi bir senedir yürütüyoruz. İki senelik bir proje bu. Bir duyarlılıktan, sorumluluktan, bir akademik sorumluluktan kaynaklanan bir proje olduğu için, biz bunu bittikten sonra da devam ettirmek, geliştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bilgin, projenin başarısının ve geniş kitlelere yayılmasının getireceği kazanımlara dikkati çekerek, "Bu sadece Türkiye bakımından değil, Avrupa Birliği ve dünyaya katkısı bakımından da önemlidir." yorumunu yaptı.
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