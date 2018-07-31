“Suriyeli Gençler için Sertifika Programı”

İSTANBUL (AA) - İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) UNESCO Kültürel Diplomasi Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü tarafından yürütülen ve 14 hafta süren istihdam eğitimi programı sonrasında başarılı olan Suriyeli öğrencilere sertifika verildi.

İAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof Dr. Celal Nazım İrem, AB tarafından finanse edilen programla ilgili şunları kaydetti:

''Suriyeli gençlere bir üniversite kampüsü ortamında istihdama yönelik beceriler kazandırılmaya çalışıyoruz. Ayrıca Suriyeli öğrencilerin Türkiye’de yükseköğretime devam etmeleri halinde ihtiyaç duyacakları sosyal ve akademik entegrasyonun kolaylaştırılmasını da amaçladık. Pazarlama, finansal yönetim ve bilgisayar programcılığı alanlarında 14 haftalık eğitim modülleri ile kariyer eğitimleri ve çalışma atölyelerini içeren programları başarıyla tamamlayan öğrencilerimize bu etkinlik kapsamında sertifikalarını veriyoruz.''

Program kapsamında bir çok STK, Suriye Forum-RIZK Derneği ve United Work grubunu da davet ettiklerini belirten İrem, ''Bu çalışma ile Suriyeli gençleri ve istihdam edilecekleri alanları ve kurumları bir araya getirmeyi amaçladık. Suriye Forum-RIZK Derneği yetkilileri ve United Genel Müdürü Enis Kösem de bu kapsamda Suriyeli gençlerin istihdamını sağlamaya yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları hakkında detaylı bilgi verecek.'' dedi.

