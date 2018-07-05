Suriyeli göçmenlerin sınırda fabrika yaktığı iddiası

AMMAN (AA) - Ürdün sınırında bulunan Suriyeli göçmenlerin, iki ülke arasındaki ortak serbest bölgede yer alan bir kibrit fabrikasını yaktığı ileri sürüldü.
İsmini vermek istemeyen bir güvenlik kaynağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal paylaşım ağlarında, Rus savaş uçaklarının Suriye ile Ürdün arasındaki serbest bölgede bulunan kimyasal madde üretim fabrikasına hava saldırısı düzenlemesi sonucu yangın çıktığı yönünde asılsız bilgilere yer verildiğini belirtti.
Olayın gerçek yüzünün ise söz konusu yerin serbest bölgedeki bir kibrit fabrikası olduğunu kaydeden kaynak, fabrikanın orada bulunan binlerce Suriyeli göçmen tarafından yakıldığını ifade etti.
Kaynak, fabrikanın yakılma amacının, Suriyeli göçmenler tarafından kargaşa çıkarılarak Ürdün topraklarına girme gerekçesi olduğunu aktardı.
- BM'den Ürdün'e 'sınırları aç' çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin güneybatısından Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Ürdün sınırına göç edenlerin sayısının 320 bini geçtiğini belirterek, Ürdün'e sınırları açma çağrısında bulunmuştu.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi, yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'nin güneybatısında ağır bombardıman ve hava saldırıları da dahil çapraz ateş arasında kalan sivil halk için ciddi endişe duyuyorum." ifadesini kullanarak, Dera'da yaklaşık 750 bin sivilin hayatının tehlike altında olduğunu vurgulamıştı.
Ürdün sınır bölgelerindeki saldırıların sivillerin hayatını tehdit ettiğini, kaçan sivillerin güvenliklerini sağlamak için Ürdün'e sığınmaktan başka seçeneklerinin olmadığına dikkati çeken Grandi, Ürdün'e, Dera'dan kaçan sivillere sınırlarını açması ve uluslararası topluma da bu ülkeye acilen yardım etmesi çağrısında bulunmuştu.
- Ürdün'den BM'ye ret cevabı
Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat ise ülkesinin, BM'nin Suriyeliler için sınır kapılarının açılması talebini kabul etmediklerini açıklamıştı.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Guneymat, ülkesinin, çıkarlarına uymayan herhangi bir tehlikeden kaçınmak ve güvenliğin korunması amacıyla sınırların kapalı tutulması kararı aldığını ifade etmişti.
- Suriye'de ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı
Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illerinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için Rusya ile ateşkes müzakerelerini yürüten askeri muhalifler arasında anlaşma sağlanamamıştı.
Dera ve Kuneytra illerinde Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.
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