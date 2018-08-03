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Suriyeli hacı adayları Kilis'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 19:28 | Son Güncelleme

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ve İdlib'den hacca gitmek isteyen Suriyeliler Kilis'e geldi

KİLİS (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ve İdlib'den hacca gitmek isteyen Suriyeliler Kilis'e geldi.

Esselame Sınır Kapısı'ndan geçen Suriyeli hacı adayları, Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde, Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına geldi.

İHH İnsani Yardım Derneği gönüllülerince burada Suriyelilere kumanya dağıtıldı.

Gümrük işlemlerinin ardından 350 Suriyeli, otobüslerle Gaziantep Havalimanı'na uğurlandı.

Hacı adaylarından Firaz Alitto, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, İslam'ın beş farzından birini yerine getirebildiği için mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'ye hac vazifesini yerine getirmek isteyenlere yönelik sağladığı kolaylıklar nedeniyle minnettar olduklarını anlatan Alitto, "Türk halkı bize yardımcı oluyor. Savaşta Suriyelilerin yanında durdular. Allah onlardan razı olsun. Bilindiği gibi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında Türk askerleri ile Özgür Suriye Ordusu mensupları terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'ya karşı birlikte mücadele etti. İnşallah Tel-Rıfat'ı da birlikte alacağız." diye konuştu.

Emine Salih ise savaş başlayınca Türkiye'ye sığındıklarını ve bir yıl kadar Konya'da yaşadıklarını ifade ederek, bu süreçte eşinin beyin kanaması geçirdiğini ve tedavisinin ardından tekrar Suriye'ye döndüklerini söyledi.

Suriye'ye dönüşünden kısa bir süre sonra eşinin vefat ettiğini anlatan Salih, "Hacca gidebileceğim için çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Bana bundan daha iyi bir gün olmaz. Allah Türk devletinden razı olsun Türk devleti olmasa biz nasıl gidecektik." dedi.

Muhammed Nasır da İslam'ın bir hükmü olan hac görevini yerine getirebileceği için çok mutlu olduğunu, sevgi ve özlemle kutsal topraklara gittiğini aktardı.

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