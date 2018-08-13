Suriyeli iş adamından liraya destek

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan Suriyeli iş adamı Sabit Ubeyt, hesaplarındaki dövizi bozdurarak liraya destek oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına, Türk vatandaşlarının yanı sıra farklı ülkelerin vatandaşları da destek veriyor.

Akçakale ilçesinde yaşayan Suriyeli iş adamı Sabit Ubeyt (53) de 4 bin avro ve 2 bin ABD doları bozdurarak liraya destek verdi.

Ubeyt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir Suriyeli Müslüman olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek vermek amacıyla banka hesabındaki tüm dövizi liraya çevirdiğini söyledi.

Kendilerine kapılarını açan ve ümmetin tek güvendiği ülke olan Türkiye'ye ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını anlatan Ubeyt, şunları belirtti:

"Türkiye, yöneticileri ve halkıyla hep bizim yanımızda oldu, hepsine ne kadar teşekkür etsek azdır. Şimdi sıra bizde. Elimizdeki tüm dövizleri bozdurup Türkiye'ye destek olmak istiyoruz. Suriye'den sonraki vatanımız Türkiye'nin, ekonomisinin iyi olmasını istiyoruz. Tüm akrabalarımı, dostlarımı arayarak dövizlerini bozdurmalarını ve Türk lirasına destek vermelerini istedim. Türkiye İslam aleminin tek dayanağıdır. Onun için tüm Müslümanlar olarak birlik olup Türkiye ve Türk halkının yanında olmalıyız."

