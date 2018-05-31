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Suriyeli iş adamlarından yetim Türk çocuklarına yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

İstanbul Suriyeli İş Adamları Platformu, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın "Yetim Sponsorluk Sistemi"ne dahil olarak 100 yetim Türk çocuğa yardımda bulunacak - Suriyeli iş adamı Abdulmuhaymen Sibai: - "Türk devletinin, halkının, özellikle İHH gibi kurumların, Suriyeliler için sunduğu yardımın değerini hepimiz biliyoruz ve bu anlamda müteşekkiriz" - "Bu yardımlar karşısında biz de desteğimizi göstermek için 100 yetim Türk çocuğa katkıda bulunmak istedik"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILMAZ - İstanbul Suriyeli İş Adamları Platformu, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın "Yetim Sponsorluk Sistemi"ne dahil olarak 100 yetim Türk çocuğa bir yıl boyunca yardımda bulunacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) önerisiyle her yıl ramazanın 15. gününde düzenlenen "Dünya Yetimler Günü"nde, Türkiye'de ticari faaliyetlerde bulunan Suriyeli iş adamlarından anlamlı bir adım geldi.

İstanbul Suriyeli İş Adamları Platformu, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Yetim Sponsorluk Sistemi'ne katılarak, 100 yetim Türk çocuğa yardımda bulunma kararı aldı.

İstanbul Suriyeli İş Adamları Platformu Sözcüsü Abdulmuhaymen Sibai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşanan savaştan en çok çocukların zarar gördüğünü dile getirerek, "Suriye'de yaşanan savaşla ilgili raporlarda, yaklaşık 2 milyon çocuğun ya annesini ya babasını ya da ikisini birden kaybettiği bilgisi yer alıyor. Bu gerçekten çok büyük bir rakam." dedi.

- "Türkiye'ye yardımlarından dolayı müteşekkiriz"

Savaş nedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda kalan Suriyelilere en büyük yardımın Türk hükümeti, halkı ve sivil toplum kuruluşlarından geldiğini vurgulayan Sibai, "Suriye'nin durumunun çok zor olduğunu söylemeye gerek yok, bunu hepimiz biliyoruz. Türk devletinin, halkının, özellikle İHH gibi kurumların, Suriyeliler için sunduğu yardımın değerini hepimiz biliyoruz ve bu anlamda müteşekkiriz." diye konuştu.

Sibai, Türkiye'nin yardımlarına karşılık olarak İHH aracılığıyla 100 yetim Türk çocuğa bir yıl yardımda bulunmaya karar verdiklerini belirterek, Türkiye'ye, İHH'ya ve Türk halkına Suriye'ye olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İHH'nın yetim programı kapsamında 55 ülkede 93 bin yetimin aylık bakım giderleri karşılanıyor. Türkiye'de 15 bin 300 yetim bu program kapsamında sponsorlardan gelen bağışlarla 18 yaşına kadar destekleniyor.

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İstanbul Suriyeli İş Adamları Platformu Sözcüsü Abdulmuhaymen Si Suriyeli yetim

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