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Suriyeli işçinin hayalleri, elinin kopmasıyla sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

ÜLKESİNDEKİ iç savaştan kaçarak, geldiği Antalya'da, inşaatta çalışmaya başlayan Suriyeli Ahmed Casım'ın (24) tahta keserken makineye kaptırdığı sol eli, bileğinden koptu.

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ÜLKESİNDEKİ iç savaştan kaçarak, geldiği Antalya'da, inşaatta çalışmaya başlayan Suriyeli Ahmed Casım'ın (24) tahta keserken makineye kaptırdığı sol eli, bileğinden koptu. 8 saatlik ameliyatın ardından eline kavuşan ve uzun süre tedavi görecek Casım, bu sürede çalışamayacak olması nedeniyle tüm hayallerinin yıkıldığını söyledi.

Annesi, babası ve kardeşlerini iç savaşın olduğu Suriye'de bırakarak, yaklaşık 2 yıl önce çalışmak için Antalya'ya gelen Ahmed Casım, inşatta işe başladı. Ülkesinden ve ailesinden uzakta para kazanmaya çalışan Casım'ın hayali, para biriktirdikten sonra ülkesinde kendisini bekleyen sevdiği kızla evlenmekti. İnşaatta 15 gün önce tahta kesen Suriyeli işçinin sol eli, eldiveninin makineye takılması sonucu bileğinden koptu. Bileğini çok az deri parçası tutan Casım, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Casım'ın kopan damar, sinir, kiriş, kemik ve tendonları sırasıyla dikilerek, onarıldı. Şu anda elini kullanamayan Casım'a, ilerleyen günlerde yoğun fizik tedavi uygulanacak.

AİLESİNE SÖYLEYEMEDİ

Geçirdiği iş kazasını Suriye'deki ailesine söyleyemediğini belirten Ahmed Casım, "Ailem üzülsün, istemedim. Elim böyle olunca uzun süre çalışamayacağım. Artık para kazanamayacağım. Arkadaşlarım yardım edecek bana. Tedavimi burada tamamladıktan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Tedaviden sonra ülkeme dönmeyi düşünüyorum" dedi.

Suriye'de kız arkadaşı olduğunu ve onunla evlenmeyi düşündüğünü de anlatan Casım, geçirdiği kazayı kız arkadaşına da söylemediğini, onu üzmek istemediğini dile getirdi.

AMELİYATI 8 SAAT SÜRDÜ

Opr. Dr. Mehmet Ali Uysal, Ahmed Casım'ın ameliyata alınmadan önce el bileğini, arka kısımda çok az bir derinin tuttuğunu söyledi. Böyle ameliyatların ekip işi olduğunu kaydeden Opr. Dr. Uysal, "8 saat süren ameliyatta hastanın tüm damarları, sinirleri, kirişleri, kemikleri ve tendonlarını teker teker, sırasıyla onardık. Mikroskop altında çalıştık. Geldiğinde dolaşım yoktu. Dolaşımı sağladık. Çok şükür, onardık ve bileği yerine diktik. Şu an hastanın durumu iyi" diye konuştu. Opr. Dr. Uysal, ilerleyen günlerde hastanın yoğun fizik tedavi göreceğini aktararak, 6 ay sonra çok daha fonksiyonel sonuç elde etmeyi umduklarını söyledi.

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