Suriyeli kadın, düşük yaptığı bebeğini ağaç altına gömdü (2)

'SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Hatay'da 5 aylık hamile olan Suriyeli Fidel B., yakalandı. Polis tarafından ifadesi alınan Fidel B., "Eşim işlediği bir suçan dolayı bir kaç ay önce sınır dışı edildi. Burada tek başımla kaldım, bebeğimi hastanede düşürdüm, yetkililerde bana defnetmem için verdi. Ne yapacağımı bilemedim, bende yol kenarına gömdüm. Yaptığımın suç olduğunun bilmiyordum" dedi. Fidel B.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.

