Suriyeli kadınlar KADEM sayesinde resim yeteneklerini geliştiriyor

Awad, resimle uğraşmayı sevdiğini dile getirerek, "Atölyeye katılmadan önce de bireysel olarak çizimler yapıyordum. Resim sanatının insana yenilik katabileceğine inanıyorum." dedi.

Beş yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirten Awad, "Çok şükür Türkiye'de biz her zaman iyilerle karşılaştık, hiçbir sorun yaşamadık." diye konuştu.

Resim atölyesine katılan 33 yaşındaki Ruba Awad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de Arapça Edebiyatı okuduğunu, bir yayınevinde çalıştığını ve Şam'da bulunduğu dönemlerde judoyla uğraştığını söyledi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ortaklığıyla faaliyete geçen hobi atölyelerindeki resim kursuna katılan Suriyeli kadınlar, resmin yanı sıra fotoğraf, hüsnühat, çini, seramik ve ebru sanatına ilişkin eğitimler de alıyor.

- "Resim benim enerjimi yansıtıyor"

Suriye'de mutlu ve güvenli bir yaşam sürerken sahip oldukları her şeyi kaybettiklerini, bu nedenle eşi ve çocuğuyla 2,5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini anlatan 26 yaşındaki Rahaf Anouz da Türk halkını sıcakkanlı ve hoşgörülü bulduğunu belirtti.

Resim alanında kariyer yapmak istediğini vurgulayan Anouz, "Resim benim enerjimi yansıtıyor ve bu alanda ilerlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Atölyenin genç kursiyerlerinden 19 yaşındaki Huda Osman ise 6 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığındıklarını, Suriye'den ayrıldıklarında küçük olduğu için oradaki hayatlarına dair çok ayrıntı hatırlayamadığını söyledi. Türkçe'yi kendi çabasıyla öğrendiğine de değinen Osman, "Her yeni kelime öğrendiğimde bir yere yazıyorum, ne demek olduğuna bakıyorum." diye konuştu.

Osman, atölyeye katılmadan önce evde resim çalışmaları yaptığını, özellikle kara kalem çalışmayı sevdiğini ve gelecekte ressam olmak istediğini belirtti.

- "Kadınların hayatına dokunduğumuza inanıyoruz"

KADEM Dış İlişkiler ve Projeler Direktörü Sezen Güngör de Sosyoekonomik Araştırmalar Merkezi'nde yer alan farklı eğitim branşlarının yanı sıra kadınlara ekonomik destek sağlamak için mesleki eğitimleri de kısa süre zarfında başlatacaklarını belirtti.