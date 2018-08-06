Suriyeli kadınlar KADEM sayesinde resim yeteneklerini geliştiriyor

İSTANBUL (AA) - ELİF KÜÇÜK - Suriyeli kadınlar, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sığınmacı Kadınlar Sosyoekonomik Araştırmalar Merkezi'nde düzenlenen kurslara büyük ilgi gösteriyor.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ortaklığıyla faaliyete geçen hobi atölyelerindeki resim kursuna katılan Suriyeli kadınlar, resmin yanı sıra fotoğraf, hüsnühat, çini, seramik ve ebru sanatına ilişkin eğitimler de alıyor.
Resim atölyesine katılan 33 yaşındaki Ruba Awad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de Arapça Edebiyatı okuduğunu, bir yayınevinde çalıştığını ve Şam'da bulunduğu dönemlerde judoyla uğraştığını söyledi.
Beş yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirten Awad, "Çok şükür Türkiye'de biz her zaman iyilerle karşılaştık, hiçbir sorun yaşamadık." diye konuştu.
Awad, resimle uğraşmayı sevdiğini dile getirerek, "Atölyeye katılmadan önce de bireysel olarak çizimler yapıyordum. Resim sanatının insana yenilik katabileceğine inanıyorum." dedi.
- "Resim benim enerjimi yansıtıyor"
Suriye'de mutlu ve güvenli bir yaşam sürerken sahip oldukları her şeyi kaybettiklerini, bu nedenle eşi ve çocuğuyla 2,5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini anlatan 26 yaşındaki Rahaf Anouz da Türk halkını sıcakkanlı ve hoşgörülü bulduğunu belirtti.
Resim alanında kariyer yapmak istediğini vurgulayan Anouz, "Resim benim enerjimi yansıtıyor ve bu alanda ilerlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Atölyenin genç kursiyerlerinden 19 yaşındaki Huda Osman ise 6 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığındıklarını, Suriye'den ayrıldıklarında küçük olduğu için oradaki hayatlarına dair çok ayrıntı hatırlayamadığını söyledi. Türkçe'yi kendi çabasıyla öğrendiğine de değinen Osman, "Her yeni kelime öğrendiğimde bir yere yazıyorum, ne demek olduğuna bakıyorum." diye konuştu.
Osman, atölyeye katılmadan önce evde resim çalışmaları yaptığını, özellikle kara kalem çalışmayı sevdiğini ve gelecekte ressam olmak istediğini belirtti.
- "Kadınların hayatına dokunduğumuza inanıyoruz"
KADEM Dış İlişkiler ve Projeler Direktörü Sezen Güngör de Sosyoekonomik Araştırmalar Merkezi'nde yer alan farklı eğitim branşlarının yanı sıra kadınlara ekonomik destek sağlamak için mesleki eğitimleri de kısa süre zarfında başlatacaklarını belirtti.
Mesleki eğitim ve ekonomik uyumun yanında sosyal uyumun da kendileri için önemli olduğuna dikkati çeken Güngör, "Çünkü özellikle kadınların Türkiye'deki yaşama alışabilmeleri için kendilerini rahat hissetmeleri gerekiyor. Bunun için de hobi kursları açmaya karar verdik. Hobi kurslarımız yaklaşık 1 aydır devam ediyor. Daha öncesinde fotoğrafçılık eğitimiyle başladık. Fotoğrafçılık eğitimimiz 6 aydır devam ediyor. Yaklaşık 35 kadın kursumuzu tamamladı ve popüler bir kurs olarak buna devam ediyoruz." diye konuştu.
Güngör, ilerleyen zamanlarda Suriyeli kadınların gözüyle "İstanbul ve İstanbul'da Yaşam" konulu bir sergi düzenlemek istediklerini söyledi.
Suriyeli kadınların güvende ve aile ortamında hissedebilecekleri bir mekan oluşturmak istediklerini vurgulayan Güngör, sözlerine şöyle devam etti:
"Kadınların gidip rahatlayabilecekleri, sanatla uğraşabilecekleri, içlerindeki duygu ve düşünceleri aktarabilecekleri, rahat edebilecekleri bir mekan olsun istedik ve özellikle Suriyeli kadınlara yönelik hobi derslerimizi açtık. Hobi derslerimizde resim, çini, seramik, kaligrafi ve ebru dersimiz devam ediyor. Bu derslere, sınıfımızın imkanlarına göre 13-16 kişi arasında katılımımız var. Profesyonel hocalardan da destek alıyoruz."
Güngör, resim atölyesinin de popüler kurslardan biri olduğunu belirterek, 13 kursiyer kadının bu atölyede eğitim gördüğü bilgisini verdi.
Kadınların resim atölyesinde kara kalem çizimleriyle derse başladıklarını ve ilerleme kaydettiklerini anlatan Güngör, "Aralarında çok yetenekli kursiyerler var. Bizi şaşırtan, umutlandıranlar oluyor. Resim alanında kariyer yapmak isteyen, ressam olmak isteyenler de var. Bu demektir ki, bu kadınlara biz ulaşıyoruz. İlgi çok büyük. Genelde dersler 10 kişinin üstünde devam ediyor ve biz gerçekten kadınların hayatlarına, yüreklerine dokunduğumuza, onları mutlu ettiğimize inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
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