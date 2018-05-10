Suriyeli kadın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nin yeni doğan ünitesine, personel kıyafetiyle giren kadın, Suriyeli ailenin bebeğini kaçırdı.
Yeni doğan ünitesine hastane çalışanı gibi girip, bebeği kaçıran kadının da Suriye uyruklu olduğu ileri sürüldü.
POLİS OPERASYON BAŞLATTI
Polis, kimliği henüz tespit edilemeyen kadının yakalanması ve bebeğin bulunması için operasyon başlattı. Hastane yönetimi tarafından olayla ilgili açıklama yapılacağı belirtildi.
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Nijeryalı diplomat ölü bulundu!
Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!
Esad'dan, Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili skandal açıklamalar
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı
Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etti!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum