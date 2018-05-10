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Suriyeli kadın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:28 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine personel kılığında giren kişiler Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırdı. Bebeği kaçıran kadının Suriyeli olduğu iddia edildi. Polis bebeği kaçıranları bulmak için operasyon başlattı.

Suriyeli kadın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nin yeni doğan ünitesine, personel kıyafetiyle giren kadın, Suriyeli ailenin bebeğini kaçırdı.

Yeni doğan ünitesine hastane çalışanı gibi girip, bebeği kaçıran kadının da Suriye uyruklu olduğu ileri sürüldü.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Polis, kimliği henüz tespit edilemeyen kadının yakalanması ve bebeğin bulunması için operasyon başlattı. Hastane yönetimi tarafından olayla ilgili açıklama yapılacağı belirtildi.


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Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bebek Bebek Kaçırma Suriyeli

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