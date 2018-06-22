HABER

Suriyeli küçük Abdulmuin'e "umut ışığı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 11:27 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de, terör örgütü YPG/PKK tarafından önceden döşenen mayının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve sol gözü tamamen sağ gözü ise kısmen görme yetisini kaybeden Suriyeli 9 yaşındaki Abdulmuin el-Hasan'a Gaziantep'te kornea nakli yapılacak - GAÜN Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Necip Kara: "Çok sayıda kornea nakliyle sağlığına kavuşan hastamız mevcut. İnşallah Abdulmuin kardeşimiz de bu tedaviyle görecek" - Abdulmuin el Hasan: - "Artık görmek istiyorum. Okula kendi başıma gitmek istiyorum. Üstümü çıkarırken ve giyerken bana kimsenin yardım etmesini istemiyorum" - Baba Abdulkerim el Hasan: - "Sağolsunlar maddi ve manevi olarak bize destek verdiler. Allah Türk devletin razı olsun ve onların başını eğdirmesin"

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de, terör örgütü YPG/PKK tarafından önceden döşenen mayının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve sol gözü tamamen, sağ gözü ise kısmen görme yetisini kaybeden Suriyeli 9 yaşındaki Abdulmuin el Hasan, Gaziantep'te sağlığına kavuşacak.

Suriye'nin Humus kentinde yaşayan Hasan ailesi, Esed rejiminin sürgünü nedeniyle Afrin'e sığındı. Ailenin 9 yaşındaki oğlu Abdulmuin, ramazanın ilk günü geldikleri Afrin'de, terör örgütü YPG/PKK tarafından önceden araziye döşenen mayına basması sonucu ağır yaralandı.

Şarapnel parçalarının isabet ettiği sol gözü tamamen, sağ gözü ise kısmen görme yetisini kaybeden küçük Abdulmuin, Türkiye'nin desteğiyle getirildiği Kilis'teki ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kararan dünyası için devreye giren hayırsever Zeki Kutlugün'ün desteğiyle Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine yatırılan küçük Abdulmuin'in gözlerinin yapılan tetkiklerde kornea nakline uygun olduğu belirlendi.

Küçük bedenindeki yaralara rağmen hala gülebilen Hasan'ın, kornea nakli masraflarını da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği karşılayacak.

- Bir ay içinde kornea nakli yapılacak

GAÜN Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Necip Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abdulmuin'in durumunun savaşın kötü yüzünü ortaya koyduğunu dile getirdi.

El-Hasan'ın tedavisi için gerekli kontrolleri ve planlamaları yaptıklarını aktaran Kara, şunları belirtti:

"Maalesef mayın patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar mevcut. Gözleri de etkilenmiş durumda. Sağ gözü 1-2 metreden parmak sayabiliyor. Ancak sol gözü ciddi bir şekilde etkilenmiş ve kornea nakli gerekiyor. İnşallah sol gözüne kornea nakli yapacağız. Yaklaşık bir ay içerisinde bu operasyonu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bir önceki ameliyatı yeni olduğu için dokuların kendisine gelmesi adına vakit tanımak gerekiyor."

Kara, 3 yıldır Suriyeli hastalara kornea nakli yaptıklarını belirterek, "Çok sayıda çocuk da geldi bu süreçte. Bunların bazıları bir şey yapılamayacak durumdaydı maalesef. Çok sayıda kornea nakliyle sağlığına kavuşan hastamız mevcut. İnşallah Abdulmuin kardeşimiz de bu tedaviyi görecek." dedi.

- "Ben artık görmek istiyorum"

Abdulmuin el Hasan da artık hayatını normal bir şekilde sürdürmek isteğini dile getirerek, "Ben artık görmek istiyorum. Okula kendi başıma gitmek istiyorum. Üzerimi çıkarırken ve giyerken bana kimsenin yardım etmesini istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Abdulkerim el Hasan ise oğlunun yeniden görebilmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Hasan, "Çocuğumun kendi başına yürümesini istiyorum artık. Bu zamana kadar Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Kilis halkı bizimle birlikte oldu. Sağ olsunlar maddi ve manevi olarak bize destek verdiler. Allah Türk devletinden razı olsun ve onların başını eğdirmesin." dedi.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Sorumlusu Yakup Alaca, Abdulmuin el Hasan'ın durumundan haberdar olur olmaz harekete geçtiklerini anlattı.

Tedavi süreciyle ilgili bütün aşamalarda aileye gerekli maddi ve manevi desteği sağlayacaklarını vurgulayan Alaca, "Bu tür savaş mağduru kardeşlerimizin sağlığına kavuşabilmesi adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Küçük kardeşimizin kornea nakli başarılı bir şekilde gerçekleşip, güzel yarınlara merhaba diyecek inşallah." diye konuştu.

PARTNERTatile devamTatile devam
'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olduğu öne sürülen kişi yakalandı'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olduğu öne sürülen kişi yakalandı
Yunuslar Boğaz'da tankerle birlikte yüzdüYunuslar Boğaz'da tankerle birlikte yüzdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdülmuin el-Hasan Esed rejimi Kornea nakli mayın Suriye Terör örgütü YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Survivor Ümit Karan'dan Nagihan itirafı! 'Bilerek yaptım'

Survivor Ümit Karan'dan Nagihan itirafı! 'Bilerek yaptım'

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Soylu: FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı

İçişleri Bakanı Soylu: FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocasını öldürdü, bu halde bulundu

Kocasını öldürdü, bu halde bulundu

İki ay önce nişanlanmışlardı! Kötü haber geldi

İki ay önce nişanlanmışlardı! Kötü haber geldi

'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olduğu öne sürülen kişi yakalandı

'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olduğu öne sürülen kişi yakalandı

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

24 Haziran seçimleri öncesi kritik gelişme! Hakkari'de 30 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

24 Haziran seçimleri öncesi kritik gelişme! Hakkari'de 30 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.