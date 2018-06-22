GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de, terör örgütü YPG/PKK tarafından önceden döşenen mayının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve sol gözü tamamen, sağ gözü ise kısmen görme yetisini kaybeden Suriyeli 9 yaşındaki Abdulmuin el Hasan, Gaziantep'te sağlığına kavuşacak. Suriye'nin Humus kentinde yaşayan Hasan ailesi, Esed rejiminin sürgünü nedeniyle Afrin'e sığındı. Ailenin 9 yaşındaki oğlu Abdulmuin, ramazanın ilk günü geldikleri Afrin'de, terör örgütü YPG/PKK tarafından önceden araziye döşenen mayına basması sonucu ağır yaralandı. Şarapnel parçalarının isabet ettiği sol gözü tamamen, sağ gözü ise kısmen görme yetisini kaybeden küçük Abdulmuin, Türkiye'nin desteğiyle getirildiği Kilis'teki ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alındı. Kararan dünyası için devreye giren hayırsever Zeki Kutlugün'ün desteğiyle Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine yatırılan küçük Abdulmuin'in gözlerinin yapılan tetkiklerde kornea nakline uygun olduğu belirlendi.

Küçük bedenindeki yaralara rağmen hala gülebilen Hasan'ın, kornea nakli masraflarını da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği karşılayacak. - Bir ay içinde kornea nakli yapılacak GAÜN Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Necip Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abdulmuin'in durumunun savaşın kötü yüzünü ortaya koyduğunu dile getirdi. El-Hasan'ın tedavisi için gerekli kontrolleri ve planlamaları yaptıklarını aktaran Kara, şunları belirtti: "Maalesef mayın patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar mevcut. Gözleri de etkilenmiş durumda. Sağ gözü 1-2 metreden parmak sayabiliyor. Ancak sol gözü ciddi bir şekilde etkilenmiş ve kornea nakli gerekiyor. İnşallah sol gözüne kornea nakli yapacağız. Yaklaşık bir ay içerisinde bu operasyonu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bir önceki ameliyatı yeni olduğu için dokuların kendisine gelmesi adına vakit tanımak gerekiyor." Kara, 3 yıldır Suriyeli hastalara kornea nakli yaptıklarını belirterek, "Çok sayıda çocuk da geldi bu süreçte. Bunların bazıları bir şey yapılamayacak durumdaydı maalesef. Çok sayıda kornea nakliyle sağlığına kavuşan hastamız mevcut. İnşallah Abdulmuin kardeşimiz de bu tedaviyi görecek." dedi.