HABER

Suriyeli muhalifler Dera'da Rusya'yla müzakere heyeti kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 18:36 | Son Güncelleme

Suriyeli askeri muhalifler, Dera ilinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için Rusya ile görüşmeleri yürütmek üzere yeni heyet oluşturdu - Deralı askeri muhaliflerin kurduğu Merkezi Operasyon Odası'ndan yapılan yazılı açıklamadan: - "Dera'ya gerçekleştirilen saldırılar neticesinde yıkıma uğrayan bölgeler ve evlerinden çıkmaya zorlanan insanlar için Ruslarla anlaşmak üzere heyet kuruldu"

DERA/İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hedefindeki Dera ilinde askeri muhalifler, kalıcı ateşkesin oluşturulması için Rusya ile görüşmelerde bulunmak üzere yeni bir heyet kurdu.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Dera'daki askeri muhalifler, kentteki kalıcı ateşkesi sağlamak için kentin ileri gelenlerinden oluşan yeni bir görüşme heyeti oluşturdu.

Deralı askeri muhaliflerin kurduğu Merkezi Operasyon Odasından yapılan yazılı açıklamada, Dera'ya gerçekleştirilen saldırılar neticesinde yıkıma uğrayan bölgeler ve evlerinden çıkmaya zorlanan insanlar için Ruslarla anlaşmak üzere heyet kurulduğu duyuruldu.

Açıklamada,"Bu heyet tüm Dera'yı kapsayacak şekilde anlaşmalarda hazır bulunacak. Sivillerin korunması bölgedeki askeri gurupların yararına olacak anlaşmaları sağlanması konusunda anlaşacak." ifadeleri yer aldı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hedefindeki Dera'da askeri muhalifler ile Rus heyetinin, kentte kalıcı ateşkes şartlarını konuşmak için 30 Haziran'da gerçekleştirdikleri toplantı başarısızlıkla sonuçlanmıştı

Deralı askeri muhaliflerin kurduğu Merkezi Operasyon Odası Sözcüsü İbrahim Cebbavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ruslarla yapılan görüşme başarısızlıkla sonuçlandı. Rusların sunduğu şartlar çok aşağılayıcıydı. Bunun üzerine muhalifler toplantıdan çekildi." diye konuşmuştu.

Rejim güçleri ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera'da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

Dera'daki operasyonda, rejim ve destekçileri 317 kilometrekarelik bir alanda ilerleyerek bazı sivil yerleşimleri ele geçirmişti.

Rejimin başlattığı askeri operasyonda 20 Haziran'dan bu yana en az 104 sivil hayatını kaybetmişti.

Rejimin Dera'daki sivili yerleşimlere karadan ve havadan düzenlediği şiddetli saldırılar sonucu en az 150 sivilin ülkenin güneyindeki Ürdün ve İsrail sınırını yakınına göç etmişti.

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı.

ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
KKTC'den Rumlara çağrı: Erdoğan'ı beraber çiçeklerle karşılayalımKKTC'den Rumlara çağrı: Erdoğan'ı beraber çiçeklerle karşılayalım
GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ateşkes Dera Suriye

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

İlginizi Çekebilir

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!

Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!

HDP'den Hande Fırat'a çok sert Süleyman Soylu tepkisi!

HDP'den Hande Fırat'a çok sert Süleyman Soylu tepkisi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni detay!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni detay!

Çorum'da AK Parti'lilerden seçmene küfür eden İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş hakkında suç duyurusu

Çorum'da AK Parti'lilerden seçmene küfür eden İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş hakkında suç duyurusu

Sosyal medya fenomenlerine bahis gözaltısı!

Sosyal medya fenomenlerine bahis gözaltısı!

Diyarbakır'da vahşet! Köpeğe tecavüz edip canlı canlı yaktılar!

Diyarbakır'da vahşet! Köpeğe tecavüz edip canlı canlı yaktılar!

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.