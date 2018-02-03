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Suriyeli muhalifler İdlib'de savaş uçağı düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 18:44 | Son Güncelleme

Muhalifler, İdlib'in doğusunda Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı

İDLİB (AA) - Suriye'de muhaliflerin, İdlib ilinin doğu kırsalında Beşşar Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüğü belirtildi.

AA muhabirlerinin edindiği bilgiye göre, İdlib ilinin doğu kırsalı ve güneyine saldırı düzenlemeye çalışan Esed rejimine ait bir savaş uçağı, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Nasır Ordusu tarafından vuruldu.

Nasır Ordusu'nun sözcüsü Muhammet Raşid, AA muhabirine, Esed rejimine ait Su 25 tipi savaş uçağını, İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib ilçesinde saldırı düzenlediği anda uçak savarlar ile düşürdüklerini söyledi.

Raşid, bölgede savaş uçaklarının haftalardır saldırı düzenlediğini ifade etti.

Düşürülen uçağın pilotuna ait görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde uçak düşmeden hemen önce pilotun paraşütle atladığı görülüyor. Ancak pilotun sağ olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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