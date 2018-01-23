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Suriyeli mülteciler askerlik şubesine akın etti

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 16:39 | Son Güncelleme 2 saat önce

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki çadırkentte kalan yaklaşık 70 Suriyeli mülteci, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek için askerlik şubesine başvurdu. Öte yandan, Osmaniye ve Mersin illerindeki Suriyeli mültecilerden de benzer talepler gelmeye başladı.

Suruç ilçesindeki çadırkentte kalan yaklaşık 70 Suriyeli mülteci, Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Şanlıurfa Askerlik Şubesine gitti. Suriyeliler, Zeytin Dalı yazılı kağıtlarla terör örgütü YPG/PYD aleyhinde sloganlar attı.

"TÜRKİYE'YE DESTEK İÇİN BURADAYIZ"
Harekatta savaşmak için askerilik şubesinin önüne gelen Suriyeli mültecilerden Osman Vaiz, ”Allah, Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. O olmasaydı bizim halimiz perişan olurdu. Namusumuzu kurtardı, bize çok yardımları oldu. Allah Türkiye hükumetinden razı olsun. Türkiye olmasaydı DEAŞ/PYD bizi öldürürdü. Türkiye Devleti bize yardım etti. Biz de Türkiye'ye destek vermek istiyoruz” dedi.

"SAVAŞMAYA HAZIRIZ"
Mültecilerden Ali İbrahim ise savaşmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Biz buradayız ve çok memnunuz Türkiye’den. Allah, Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Türkiye’ye destek için buradayız, savaşmaya da hazırız” ifadelerini kullandı.

"70 KİŞİ DİLEKÇE VERDİ"
Çadırkent Birim Amirliğinde çalışan Ahmet Demir ise "Türkiye’ye tamamen destek veriyorlar. Özellikle Afrin operasyonunda gerekirse biz de savaşmaya gideriz, bizim tek sığındığımız devlet Türkiye Cumhuriyetidir, diyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok destek veriyorlar ve 70 kişi dilekçe verdi. Gerektiğinde savaşa gideriz, maddi manevi her zaman Türkiye’nin yanındayız diyorlar” diye konuştu.

OSMANİYE'DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLER DE BAŞVURDU
Osmaniye'de yaşayan çok sayıda Suriyeli sığınmacı, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için askerlik şubesinde giderek başvuruda bulundu.
Askerlik Şube Başkanlığı önünde toplanan Suriyeli sığınmacılar, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar attı, dua etti.

Osmaniye Askerlik Şubesi önüne gelen 200 Türkmen, Türk bayraklarıyla sloganlar attı, tekbir getirirken dilekçelerini askerlik şubesine veren isimler arasında Suriyeli Türkmen Rıdvan Şireki Türkiye'ye Suriye'nin Azez bölgesinden geldiğini ifade ederken “Erdoğan sadece Türkiye’nin cumhurbaşkanı değil bütün dünyanın kralıdır. Yasasın Erdoğan, yasasın Türkiye, yaşasın Türk askeri” dedi.

Bayırbucak Türkmenlerinden olduğunu kaydeden Ahmet Arap ise Bayırbucak bölgesine de sınır ötesi hareket gerçekleştirilmesini istedi.
Suriyeli Türkmenler, dilekçelerini askerlik şubesi yetkililerine teslim etmelerin ardından slogan atarak dağıldılar.

"ANCA BERABER KANCA BERABER"
Mersin'de aralarında Arap ve Türkmenlerin de bulunduğu bir grup Suriyeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonuna katılmak üzere gönüllü asker olmak için askerlik şubesine başvurdu. Askerlik şubesi önünde Türk ve Suriye bayrağı açarak tekbir getiren Suriyeli mülteciler, "Bizi de askere gönderin", "Anca beraber, kanca beraber" şeklinde slogan attı

İHA

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Şanlıurfa Suriye Afrin

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Okuyucu Yorumları 55 yorum
kendi ülkenize ne faydanız oldu??
Yalan Öso orda git katıl.Akp propagandası.Başka birşey değil.
@can_fatma_1975 sizde onlar gibisiniz savas kapıya gelince çoğunuz kaçacak amabiz burdayız
Lan bi gidin aqlarım. Adam olsaydınız savaştan kaçmazdınız.
niye kaçtınız ozaman topaçlar
işid başınıza neler neler getirdi ne çabuk unutunuz, önce adam olsa idiniz topraklarında olabilseydiniz,
Bunlarda operasyon sonrası gönderilcek olan 3.5 m.surıyelılerın ıcınde olmak ıstemeyenler,Merak etmeyın zaten,tayyip son noktaya gelince "Gitmek isteselerde göndermeyiz"diyecektir. Bunda dolayı boşa kendinizi yırtmayın,Nitekim yürekli olsaydınız şuan Suriyede olmuş olurdunuz..
hemen gönderin. 70 değil 700 7000 kaç erkek!? varsa gitsin. bizim evlatlarımız yerine ön cephede onlar olsunlar. maçaları yiyiyorsa! boş nara atmayla olmaz o işler.
bunlar degilmiydi fareler gibi kaçtılar ülkelerinden şaka mı bu
@nickbu_gs_1983 öyle peşin peşin konuşma. Allah bir gün seni de birilerine muhtaç eder. sonuçta bunların çoluk çocuk kaçtıklarında ayaklarında ayakkabı bile olmayanlar vardı. niye çünkü ellerinde silah yok bişey yok. adamlar teröristleri donatmış bunların üstlerine salmışlar. ne yapsınlar kaçmasınlar mı. Allah bir gün seni fare gibi etmesin neden mi çünkü sonuçta insansın gücü yeten yetmeyeni kovalar. bak şimdi abd ses edebiliyor mu niye çünkü güçlü bir ülke silahlarıyla topyekün üstlerine gidiyor. Allah sana önce akıl fikir versin sonra merhametli olmayı öğretsin....
kendi ülkesi için savaşmayan bizim ülkemiz içinmi savaşacak bırakın bu algı oyunlarını kim b ilir kimden para aldılar böyle cıktılar ortaya. Şirin gösterme cabaları.
Güle güle, sizi tutan mı var?
3,5 MİLYON SURİYELİ HADİ KADINI ÇOCUĞU YAŞLIYI ÇIK KALSIN 500.000 YETİRŞKİN ERKEK. SADECE 70 TANESİ BAŞVURMUŞ. TEŞEKKÜRLER YARDIMLARINIZ İÇİN.!
GÖNDERİN GİTSİN LER TOPRAKLARINI SVUNSUNLAR BUNDN KUTSAL GÖREVMİ OLUR BU FIRSATI VERİN BUNLARA
5 milyon suriyeliden en az 500 bin asker cikar gonderin sunlari
70 kişi 5 milyon suriyeli adına konuşabilir mi?
hepınız gıdın mumkunse bıdaha da gerı ulkemıze gelmeyın
Lan denyolar kendi ülkenizdeyken savaşsaydiniz ya..
Mademki askere gitmek istiyorsunuz neden kactiniz erdogan iyi oynuyor her oyunun bir sonu Var dir.........
resmi bi başvuru var mı yok . hep şow hep şow ..
siz üremeye devam edin,biz sizin için tükenmeye devam edelim....
bu rezaleti haber diye yapıyorsunuz yazıklar olsun
kaçıp geldiniz,biraz daha beslenin burada...orası temizlendikten sonra zaten durmazsınız burada.
Onlar Türkmen kardeşlerimizdir. Diğerleri bi köşede nargile tüttürüyordur.
Hala siyaset yapanlara lanet olsun.Adamlar vatanları için savaşmaya ülkelerine Mehmetcikle birlikte gitmek istiyorlar.Ama yorumlara bak.Gene Cumhurbaşkanımıza laf atmalar.Hükümete yüklenmeler.Bunların kim olduğuda belli zaten.Suriyelilerin elinde silahmı vardı veya esad destekmi verdi.çoluk çocuğunun canlarını kurtarmak için gelmişler şimdide ülkelerini geri almaya gidiyorlar.İstemiyorsunuz ya. Suriyelileri. Aynı sey sizin başınıza gelse önce siz kaçardınız.15 temmuzda olduğu gibi evden çıkmaz bay kemal gibi bir yerlere sıvışırdınız.Bırakın da adamlar gitsin.Bazılarına kapak olsun.
@volcano1144 hacı adamlara engelmı oldukda konusuyon boyl bos bos,buyursun gıtsınler tutanmı var,gıdemezsınız dıyenmı var,emın ol su kameralara gıtmek ıstıyoz dıyenlerın 500 metre ılerısınde havaya bı sılah patlat bak hepsı nasıl saga sola kacıyo,vatanseverlık kamera onunde nağra atmayla olmaz,gıdıceksın
MEMLEKETLERİNDE İKEN NİYE SAVAŞMAMIŞLAR.?????????? KAÇIP BURALARA NE DİYE GELMİŞLER.??????????
hemen piyade olarak alın askere.
5 milyonda 70... çok büyük oran aferin araplara
gitmek istiyolarsa öso ordusuna katilsinlar sonucta onlarda kendi askerleri savassinlar ulkelrri icin
Suriyelileri sevimli gostermek icin ellerinden geleni yapiyorlar
bu zamana kadar nerdeydiniz !!! birakin show yapmayi...
3 milyon suriyeli var ülkemde 70 tane mi erkek varmış
5 yıl önce abd,katar ve tayyip birleşir.esadı yıkmaya karar verirler.türkiyeden suriyeye sünni cihatçı terörist ve silah gönderirler.tayyip şam ve halebi alıp yeni osmanlı devletini kuracaktır.ancak rusya ve iranın alana çıkmasıyla birlikte tayyip,katar ve abd yenilir.yenilen cihatçı teröristler önce halebe arkadan idlibe çekilir.zayıflayan suriyede ortaya pyd çıkar.rusya tayyibe idlib teki teröristleri halletmesini söyler.tayyibde bu grubu afrine yerleştirmeyi planlar.böylece pyd yerine burada cihatçılar olacak.ayrıca terör koridorunun tamamlanması önlenecek.suriyeliler geri gönderilecek..
5-6 milyon Suriyeli den 70 kişi çıkmış. Helal olsun. Ülkemizde ki Suriyeli lerin kendine hayrı yok. Bizim vatana ne faydası olacak. Adamlar Türkiye'ye kaçmış gelmiş. Bunların hepsini sınır dışı edeceksin.
adamlar makara yapıyor.hareketlere baksanıza!
şova yönelik haraketler bunlar
3.5 milyondan 70 kişi bayaa kalabalık başvuru olmuş..:)) ..bırakın bu işleri..
öso orda direk gidin katılın
tutmayın küçük enişteleri
hemen götürün bunları
mynet düzgün haber yap lütfe, akın akın dedıgın 70 kişi.
Gideceksiniz zaten lann sizin namusunuz rahatınız için bizim evlatlarımız ön safta savaşıyor şehit oluyor, hükümet adam olsaydı 3,5 milyon suriyelinin erkeklerini eğitip öso askeri olrak zorunlu savaşa onları öncü birlik olarak sürerdi.. benim TÜRK vatandaşımdan önce onlara düşer bu görev..
1-Bu hale neden geldiğinizi bile göremiyecek kadar ahmaksınmız. 2-Sizi TÜRK MİLLETİ MİSAFİR EDİYOR.Sizin için harcanan paralar Bİ,ZİM PARAMIZ.RTE nereden parası varmışda size veriyor.KENDİ İFADESİ;BİR YÜZÜĞÜM VAR,diyen siz milyar dolar masrafı nasıl yapsın . 3-Burada askerlik şubesine gitmenize gerek yok.MEMLEKETİNİZE GİDİN,ORADA MADEM SİZLER GİBİ KAÇMAYIP MÜCADELE EDENLER VAR ONLARA KATILIN. REKLAMLARI BIRAKIN HAKİKETLERE BAKIN.
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