Suriyeli mülteciler askerlik şubesine akın etti

Suruç ilçesindeki çadırkentte kalan yaklaşık 70 Suriyeli mülteci, Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Şanlıurfa Askerlik Şubesine gitti. Suriyeliler, Zeytin Dalı yazılı kağıtlarla terör örgütü YPG/PYD aleyhinde sloganlar attı.

"TÜRKİYE'YE DESTEK İÇİN BURADAYIZ"

Harekatta savaşmak için askerilik şubesinin önüne gelen Suriyeli mültecilerden Osman Vaiz, ”Allah, Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. O olmasaydı bizim halimiz perişan olurdu. Namusumuzu kurtardı, bize çok yardımları oldu. Allah Türkiye hükumetinden razı olsun. Türkiye olmasaydı DEAŞ/PYD bizi öldürürdü. Türkiye Devleti bize yardım etti. Biz de Türkiye'ye destek vermek istiyoruz” dedi.

"SAVAŞMAYA HAZIRIZ"

Mültecilerden Ali İbrahim ise savaşmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Biz buradayız ve çok memnunuz Türkiye’den. Allah, Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Türkiye’ye destek için buradayız, savaşmaya da hazırız” ifadelerini kullandı.

"70 KİŞİ DİLEKÇE VERDİ"

Çadırkent Birim Amirliğinde çalışan Ahmet Demir ise "Türkiye’ye tamamen destek veriyorlar. Özellikle Afrin operasyonunda gerekirse biz de savaşmaya gideriz, bizim tek sığındığımız devlet Türkiye Cumhuriyetidir, diyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok destek veriyorlar ve 70 kişi dilekçe verdi. Gerektiğinde savaşa gideriz, maddi manevi her zaman Türkiye’nin yanındayız diyorlar” diye konuştu.