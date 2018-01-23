Suriyeli mülteciler askerlik şubesine akın etti

Suruç ilçesindeki çadırkentte kalan yaklaşık 70 Suriyeli mülteci, Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Şanlıurfa Askerlik Şubesine gitti. Suriyeliler, Zeytin Dalı yazılı kağıtlarla terör örgütü YPG/PYD aleyhinde sloganlar attı.
"TÜRKİYE'YE DESTEK İÇİN BURADAYIZ"
Harekatta savaşmak için askerilik şubesinin önüne gelen Suriyeli mültecilerden Osman Vaiz, ”Allah, Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. O olmasaydı bizim halimiz perişan olurdu. Namusumuzu kurtardı, bize çok yardımları oldu. Allah Türkiye hükumetinden razı olsun. Türkiye olmasaydı DEAŞ/PYD bizi öldürürdü. Türkiye Devleti bize yardım etti. Biz de Türkiye'ye destek vermek istiyoruz” dedi.
"SAVAŞMAYA HAZIRIZ"
Mültecilerden Ali İbrahim ise savaşmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Biz buradayız ve çok memnunuz Türkiye’den. Allah, Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Türkiye’ye destek için buradayız, savaşmaya da hazırız” ifadelerini kullandı.
"70 KİŞİ DİLEKÇE VERDİ"
Çadırkent Birim Amirliğinde çalışan Ahmet Demir ise "Türkiye’ye tamamen destek veriyorlar. Özellikle Afrin operasyonunda gerekirse biz de savaşmaya gideriz, bizim tek sığındığımız devlet Türkiye Cumhuriyetidir, diyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok destek veriyorlar ve 70 kişi dilekçe verdi. Gerektiğinde savaşa gideriz, maddi manevi her zaman Türkiye’nin yanındayız diyorlar” diye konuştu.
OSMANİYE'DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLER DE BAŞVURDU
Osmaniye'de yaşayan çok sayıda Suriyeli sığınmacı, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için askerlik şubesinde giderek başvuruda bulundu.
Askerlik Şube Başkanlığı önünde toplanan Suriyeli sığınmacılar, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar attı, dua etti.
Osmaniye Askerlik Şubesi önüne gelen 200 Türkmen, Türk bayraklarıyla sloganlar attı, tekbir getirirken dilekçelerini askerlik şubesine veren isimler arasında Suriyeli Türkmen Rıdvan Şireki Türkiye'ye Suriye'nin Azez bölgesinden geldiğini ifade ederken “Erdoğan sadece Türkiye’nin cumhurbaşkanı değil bütün dünyanın kralıdır. Yasasın Erdoğan, yasasın Türkiye, yaşasın Türk askeri” dedi.
Bayırbucak Türkmenlerinden olduğunu kaydeden Ahmet Arap ise Bayırbucak bölgesine de sınır ötesi hareket gerçekleştirilmesini istedi.
Suriyeli Türkmenler, dilekçelerini askerlik şubesi yetkililerine teslim etmelerin ardından slogan atarak dağıldılar.
"ANCA BERABER KANCA BERABER"
Mersin'de aralarında Arap ve Türkmenlerin de bulunduğu bir grup Suriyeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonuna katılmak üzere gönüllü asker olmak için askerlik şubesine başvurdu. Askerlik şubesi önünde Türk ve Suriye bayrağı açarak tekbir getiren Suriyeli mülteciler, "Bizi de askere gönderin", "Anca beraber, kanca beraber" şeklinde slogan attı
İHA
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