Suriyeli nine 6 çocuğu ve 21 torununu görmek için savaşın bitmesini bekliyor

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Mardin’in Kızıltepe ilçesine yerleşen 74 yaşındaki Sükriye Erdoğmak, ülkesine dönmek için gün sayıyor. Yaşlı haliyle tek başına yaşayan Erdoğmak’ın 6 çocuğu ve 21 torunu iç savaş sebebiyle farklı ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Gözyaşları içerisinde çocuklarını görmenin umuduyla yaşayan Erdoğmak, savaşın bir an önce bitmesi için dua ediyor.

Şükriye Erdoğmak’da binlerce Suriye’deki savaş mağduru gibi ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Şam’dan kaçarak Mardin’in Kızıltepe ilçesine yerleşen 74 yaşındaki Erdoğmak, 6 çocuğunu ve 21 torununu geride bırakmak zorunda kaldı. Yaşlı kadının çocuklarının yarısı Irak’a yarısı da Almanya’ya gitti. Erdoğmak ise yaşlı haliyle Kızıltepe’de tek başına hayat mücadelesi veriyor. Kızıltepe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) ile tanışan Erdoğmak, burada Kur’an-ı Kerim ve okuma yazma öğrendi. ADEM’de tekrar hayata tutunan Erdoğmak, göremediği 6 çocuğu ve 21 torununa kavuşacağı günü iple çekiyor.

Doğduğu topraklara mülteci olarak döndü

Başından geçenleri gözyaşları içerisinde anlatan Erdoğmak, “Van doğumluyum. Nusaybin’de iki sene kaldık ve babamız vefat ettikten sonra 3 yaşında annem bizi Suriye’ye götürdü. Suriye’de teyzemin oğluyla evlendim. Orada 54 sene yaşadım. 4 sene önce Türkiye’ye döndüm. Çocuklarımın her birisi savaştan dolayı kaçtı. Biri Almanya’ya gitti. Diğeri Irak’ta kampa yerleşti, ikisi Şam’da askerlik yapıyorlar savaştan dolayı. Torunumu büyüttüm askerde kayboldu. Ben de işte buraya sığındım kaldım” dedi.