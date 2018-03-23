Suriyeli öğrenciler ’Afrin Zaferi’ için lokma dağıttı

Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Suriyeli öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında Afrin’e gerçekleştirdiği operasyonun zaferle sonuçlanması sebebiyle Demir Çelik Kampüsünde lokma dağıttı.

Suriyeli Öğrenciler Platformu ve Uluslararası Öğrenciler Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Cuma namazı çıkışı dağıtılan lokmaya öğrencilerin katılımı yoğun oldu.

Türk Milleti’nin bin yıldır İslam’a hizmet ettiğini söyleyen Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, "Suriye’de bir olay oluştu, Batı Türkiye’yi ve İslam’ı bozmak için bizi kıskaca aldı. Bizim de bu kıskacı yıkmak için bazı çalışmalar yapmamız gerekiyordu. Şu anda Türk ordusu orada bunun uğraşını veriyor. Türk ordusu orada işgalci değil, tamamen İslam’ın geleceğini yaşatmak için bulunuyor. İnşallah bu millet İslam için bayraktarlık yapmaya devam edecektir. Zaferi de Allah daim olarak bu millete hediye edecektir. Onun için bekliyoruz, dua ediyoruz." dedi.

Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin de bu zafer neticesinde lokma dağıttığını ifade eden Prof. Yaşar, " Suriyeli öğrencilerimiz, özellikle Afrin’in zaferle neticelenmesi sonrası bize, milletimize teşekkür etmek sebebiyle bu organizasyonu yaptılar, kendilerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Türk Milleti’ne canı gönülden teşekkür ediyoruz"

"Mehmetçiğimizin ve Özgür Suriye Ordusu’nun girdiği yerlerde güzellik, huzur ve mutluluk olacağına inanıyoruz." diyen Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Suriyeli Muhammed Derviş, "Biz Peygamber Efendimizin bize öğrettiği gibi ’İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da teşekkür etmez.’ şuuruyla Suriyeli öğrenciler olarak burada Türk Milleti’ne canı gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.