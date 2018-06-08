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Suriyeli öğrenciler Darülaceze'yi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

Darülaceze'yi ziyaret eden Suriyeli Öğrenci Platformu üyeleri, sakinlerle vakit geçirdi

İSTANBUL (AA) - Suriyeli Öğrenci Platformu üyeleri, Darülaceze'de kalan sakinleri ziyaret ederek onlara moral verdi.

Türkiye'de üniversitede eğitim gören Suriyeli öğrencilerin kurduğu platformun üyeleri, Darülaceze'yi ziyaret ederek sakinlerle vakit geçirdi.

Darülaceze sakinlerinin eserler ortaya koyduğu; seramik, terzihane, resim, gazlı bez, dokuma ve el işi gibi atölyeleri gezen öğrenciler, ilgili atölyede çalışan sakinlerden bilgi aldı ve eserleri ilgiyle inceledi.

Öğrenciler, Darülaceze tarihçesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

- "Türk toplumuna teşekkür etmek istedik"

Platform sözcüsü Celaleddin Ebusalih, yaptığı açıklamada, Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan ve günümüze kadar faaliyeti devam ettirilen 123 yıllık Darülaceze'den çok etkinlendiğini ve Sultan 2. Abdülhamid Han'ı rahmetle andığını söyledi.

Suriye'deki iç savaş sonrası Türkiye'nin kendilerine hem kapıları açtığını hem de okuma imkanı sunduğunu belirten Ebusalih, bayram öncesi Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek Türk toplumuna teşekkür sunmak istediklerini kaydetti.

Ebusalih, misafirperver halkın iyiliğinin karşılığını ve vefa duygusunu ifade edebilecek en güzel usullerinden birinin yaşlıları ve kimsesiz insanları ziyaret edip, ellerini öpüp hayır dualarını almak olduğunu söyledi.

Celaleddin Ebusalih, bu tür organizasyonlarla aynı zamanda Suriyeli öğrenciler arasında ilişkileri güçlendirmeyi, eğitim hizmetlerini desteklemeyi, topluma hizmette başarılı olmayı, Türk toplumuyla ilişkileri güçlendirerek uyumlu ve başarılı çalışmaları teşvik etmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Darülaceze Suriyeli Öğrenci Platformu

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