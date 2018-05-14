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Suriyeli öğrenciler hünerlerini sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 13:42 | Son Güncelleme

Adana'da geçici koruma altındaki Suriyeli öğrenciler "Gönülden dile kültür sanat etkinliği" gerçekleştirdi - Vali Yardımcısı Yavuz: - "İlimizde okul çağında bulunan geçici koruma altındaki Suriyeli 53 bin 560 çocuğumuzdan 15 bin 127'sine 520 resmi eğitim kurumumuzda, 17 bin 897'sine ise 21 geçici eğitim merkezinde eğitim öğretim hizmeti sunmaya devam etmekteyiz"

Adana'da geçici koruma altındaki Suriyeli öğrenciler "Gönülden dile kültür sanat etkinliği" düzenledi.

Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Şehit Yunus Uğur Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında, Anadolu'nun transit yollar üzerindeki konumuyla tarihten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Ortadoğu ile Akdeniz'i birleştiren stratejik konumda bulunan Adana'ya 200 bine yakın Suriyelinin ülkesinden kaçarak sığındığını anlatan Yavuz, "Bugün Suriye'de yangını söndürmek için tüm gücüyle gayret sarf eden tek devlet, tek millet biziz. Önce Fırat Kalkanı ardından Zeytin Dalı Harekatı'yla Cerablus'tan Afrin'e geniş bir coğrafyaya yeniden huzur güven ve emniyeti biz tesis ettik. Buralara dönüşlerin başladığını da hep birlikte memnuniyetle görüyoruz." dedi.

Yavuz, bir yandan geri dönüşler olurken diğer yandan ülkedeki Suriyelilerin eğitim ve uyumu ile insan kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Çocukların eğitimini önemsediklerini vurgulayan Yavuz, şöyle devam eti:

"Bu bağlamda ilimizde okul çağında bulunan geçici koruma altındaki Suriyeli 53 bin 560 çocuğumuzdan 15 bin 127'sine 520 resmi eğitim kurumumuzda, 17 bin 897'sine ise 21 geçici eğitim merkezinde eğitim öğretim hizmeti sunmaya devam etmekteyiz. İlimizde toplam 33 bin 24 Suriyeli çocuğun okulla buluştuğunu gösteren bu rakamlar okul çağı nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının okullaştığı sonucunu bizlere vermektedir. Bu rakamlar ters açıdan baktığımızda çeşitli nedenlerle okul çağında olup da okullaştıramadığımız yüzde 40 oranındaki nüfusa ulaşmamız için saha çalışmalarını artırmamız gerektiğini de bizlere göstermektedir. Öte yandan 2016'da imzalanan 300 milyon avroluk bütçe kullanımına ilişkin geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonunu desteklenmesi projesi kapsamında ilimizde Suriyeli öğrencilerin eğitime kazandırılması ve eğitim ve öğretim faliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplam 2 milyon 367 bin 720 lira hibe desteği sağlanmıştır."

Konuşmaların ardından Adana'da çeşitli eğitim kurumlarında eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan mehteran takımı ve halk oyunları gösterisi sunuldu, öğrenciler şarkı ve türküler söyledi.

Programda ayrıca "Çanakkale" ve "Öğretmenim" konulu oratoryo gerçekleştirildi.

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