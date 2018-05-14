Suriyeli öğrenciler hünerlerini sergiledi

Adana'da geçici koruma altındaki Suriyeli öğrenciler "Gönülden dile kültür sanat etkinliği" düzenledi.

Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Şehit Yunus Uğur Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında, Anadolu'nun transit yollar üzerindeki konumuyla tarihten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Ortadoğu ile Akdeniz'i birleştiren stratejik konumda bulunan Adana'ya 200 bine yakın Suriyelinin ülkesinden kaçarak sığındığını anlatan Yavuz, "Bugün Suriye'de yangını söndürmek için tüm gücüyle gayret sarf eden tek devlet, tek millet biziz. Önce Fırat Kalkanı ardından Zeytin Dalı Harekatı'yla Cerablus'tan Afrin'e geniş bir coğrafyaya yeniden huzur güven ve emniyeti biz tesis ettik. Buralara dönüşlerin başladığını da hep birlikte memnuniyetle görüyoruz." dedi.

Yavuz, bir yandan geri dönüşler olurken diğer yandan ülkedeki Suriyelilerin eğitim ve uyumu ile insan kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Çocukların eğitimini önemsediklerini vurgulayan Yavuz, şöyle devam eti: