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Suriyeli öğrencilerden kan bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 00:48 | Son Güncelleme

Suriyeli öğrencilerden kan bağışı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören Suriyeli öğrenciler, kan bağışı yaptı.

Türkiye’deki Suriyeli Öğrenciler Platformu, Türk Kızılayı ile Fatih’teki Saraçhane Parkı'nda kan bağışı etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında Türkiye’deki Suriyeli Öğrenciler Platformu'na üye yaklaşık 200 Suriyeli öğrenci, Kızılay çadırına gelerek kan bağışında bulundu.

Türkiye’deki Suriyeli Öğrenciler Platformu Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencisi Yaman Şeyhoğlu, etkinlikle, Türkiye’de okuyan Suriyeli öğrencileri bir araya getirmek ve topluma faydalı olmak istediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
kan bağışı Kızılay suriyeli öğrenciler

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