Suriyeli öğrencilerden resim sergisi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki barınma merkezinde açılan kursta eğitim gören Suriyeli öğrencilerin resimlerinin yer aldığı sergi, vatandaşların ziyaretine açıldı.
İlçedeki 1 Nolu Barınma Merkezi'nde Suriyeli öğretmen Bekri İsmail'in eğitim verdiği resim kursuna katılan 150 öğrenci, yaklaşık bir yıl boyunca burada çalışma yürüttü.
Kursiyerlerin çeşitli teknikler kullanarak yaptığı 200 eserin yer aldığı serginin açılışı dolayısıyla İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi’nde program düzenlendi.
Programa, Islahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Barınma Merkezi Eğitim Koordinatörü Ahmet İşlek, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Yıldırım, Suriyeli misafir çocukların ortaya koydukları çalışmayla sevgi, doğa ve barışı özümsediklerini görmenin sevincini yaşadığını belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.
Bir gün açık kalacak sergide, kara kalem, yağlı boya ve diğer tekniklerle yapılan resimler sergileniyor.
Sergide Bekri İsmail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Fatih Sultan Mehmet ve Türk bayrağıyla tuvale aktardığı resim de yer aldı.
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