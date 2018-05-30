Suriyeli polislere zorlu eğitim

SERHAT ZAFER - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlediği Afrin'de görev alacak 800 Suriyeli polis, Türkiye'de eğitim görüyor.

TSK'nın, hudutlar ve bölgede güvenliğin sağlanması, dost ve kardeş halkın teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması için 20 Ocak'ta PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen ve güvenli ortamın sağlanmasıyla insanların evlerine dönmeye başladığı Afrin'de görev yapacak Suriyeli polislere, Polis Akademisi Başkanlığının katkılarıyla çeşitli branşlarda eğitim veriliyor.

Bu kapsamda ilk eğitimlerini bir süre önce alan 620 polis 25 Mayıs'ta kentte göreve başlarken, güvenlik ve huzurun sağlanması amacıyla belirlenen kriterleri taşıyan ve gönüllülük esasına göre seçilen 800 Suriyeli daha Polis Akademisi tarafından verilen eğitimlerde zorlu görevlerine hazırlanıyor.

Uzman polisler tarafından ders verilen 800 Suriyeli polis, toplumsal olaylara müdahale, polis mevzuatı, genel disiplin, meskun mahal ve operasyon eğitimi ile el yapımı patlayıcı imhası ve olay yeri inceleme konularında uygulamalı eğitime tabi tutuluyor.