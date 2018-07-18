Suriyeli ressam 40 bin mozaik taşıyla Atatürk’ün portresini resmetti

Ferhat DERİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli ressam Abdulsettar Al Sattuf (37), 40 bin mozaik taşı kullanarak Atatürk’ün portresini resmetti.

Ülkesindeki iç savaştan kaçıp, geldiği Türkiye'de ailesi ile birlikte Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne yerleşen Halep Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunu ressam Abdulsettar Al Sattuf, Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini ve yanında Türk Bayrağı’nı mozaikle resmederek çalışmasına bir yenisini daha ekledi. Toplamda 40 bin mozaik taşı kullandığını belirten Al Sattuf, 1x2.20 metre ebadındaki resmi 4 ayda tamamladığını söyledi.

Daha önce 36 Osmanlı Padişahı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın direnişini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resimlerini mozaikle tablo galine getiren Al Sattuf, “Örnek aldığım resme sadık kalarak gerçek renkleri kullandım ve 4 ayda tamamladım. Amacım diğer tablolar gibi Atatürk’ün resmini de Türk milletine hediye etmektir. Resimleri görenler satıp satamayacağımı soruyorlar, ancak satmayı asla düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmek istiyorum” dedi.

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