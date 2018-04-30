Suriyeli savaş mağdurlarına 4 ayda 75 milyon ekmek gönderildi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca Hatay’ın Reyhanlı İlçesi, Şanlıurfa ve Kilis illeri ile Suriye’nin çeşitli bölgelerinde kurulan fırınlardan 4 ayda 75 milyon ekmek üretilerek Suriyeli savaş mağduru ailelere ulaştırıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, iç savaş nedeniyle ekmek bulmakta zorlanan savaş mağduru ailelere ulaştırılmak üzere biri Hatay’ın Reyhanlı İlçesi, diğerleri de Kilis ve Şanlıurfa’daki fırınların yanı sıra Suriye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan fırınlardan günlük taze ekmek üretiminin devam ettiğini söyledi. Suriyeli savaş mağduru aileleri desteklemek amacıyla sadece Reyhanlı’daki fırından günde 170 bin adet ekmek üretimi yapıldığını belirten Tosun, 4 ayda 18 milyon ekmek ürettiklerini ifade etti.

Reyhanlı, Kilis, Şanlıurfa ve Suriye içerisindeki fırınlarla birlikte günlük toplam 750 bin ekmek üretimi yaptıklarını ve Suriyeli ailelere ulaştırdıklarını anlatan Tosun, "Tüm fırınlardan 4 aylık dönemde 75 milyon ekmek ürettik. Ekmekler hem yerel halkın ağız tadına uygun ve hem de ekmek bulmakta zorlanılan savaş ortamında bir hafta bozulmadan kalabilecek şekilde üretiliyor. İHH olarak halkın ekmek ihtiyacının karşılanmasına devam ediyoruz" dedi.

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