Suriyeli sığınmacı çocuklara bayram hediyesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Beylikdüzü Temsilciliği ve Genç Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD), Suriye'de bulunan mülteci kampına yardım eli uzattı.
Yapılan ortak açıklamada, Genç DERSİAD ve TÜGVA'nın ramazan ayında 563 koli erzak yardımında bulunduğu hatırlatılarak, 5 bin çocuğa bayram hediyesi olarak ayakkabı, oyuncak ve şekerleme dağıtıldığı belirtildi.
Açıklamada, TÜGVA Beylikdüzü İlçe Başkanı Talha Dolu ve Genç DERSİAD Başkanı Ömer Faruk Pehlivanoğlu'nun şu görüşlerine yer verildi:
"Bizler ülkemizde hangi sınıftan olursak olalım, her ihtiyacımızı kolaylıkla karşılayabiliyoruz. Fakat yurtlarından, evlerinden edilmiş kardeşlerimiz, kamplarda yaşadıkları süreçte birçok ihtiyaçlarını dışarıdan gelen yardımlar ile karşılayabiliyorlar. Onları görmezden gelmek, tüm yükü devletimizin sırtına bırakmak ümmet şuuruna yakışır bir davranış değildir. Dünya mazlumlarına her koşulda sahip çıkan ülkemizle ve nerede bir ihtiyaç sahibi kardeşimiz varsa elini uzatmaktan kaçınmayan milletimizle gurur duyuyoruz. Ayrıca yardım projemize canla başla destek veren başta Genç DERSİAD ve TÜGVA Beylikdüzü yönetim ekibi ve üyelerimize, katkı sağlayan iş adamlarına ve tüm yardımsever dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İçinde bulunduğumuz mübarek günler hatırına yüce Allah'tan, tüm İslam aleminin zulümden kurtulmasını ve yurtlarına, evlerine geri dönmenin hayaliyle yaşayan savaş mağduru kardeşlerimizin tez zamanda mağduriyetlerinin sona ermesini diliyoruz."
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