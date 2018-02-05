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Suriyeli sığınmacı çocukların eserleri BYEGM’de görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 23:35 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ensar Toplum Merkezi’nde eğitim gören Suriyeli sığınmacı çocukların eserleri Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Basın Kültür ve Sanat Merkezi’nde görücüye çıktı.Serginin açılışı, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, IOM Türkiye Temsilcisi Vladimer Gvilava, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Şimal Bulguroğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ensar Toplum Merkezi’nde eğitim gören Suriyeli sığınmacı çocukların eserleri Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Basın Kültür ve Sanat Merkezi’nde görücüye çıktı.
Serginin açılışı, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, IOM Türkiye Temsilcisi Vladimer Gvilava, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Şimal Bulguroğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Akio Miyajima, ülkesinin ve Japon sivil toplum örgütlerinin sığınmacı krizinin yükünü çeken ülkelere maddi destek sağladığını belirtti. Japonya’nın finansal destek sağladığı Ensar Toplum Merkezi’ni ve Gaziantep’i ziyaret edeceğini söyleyen Miyajima, “Japonya coğrafi olarak Türkiye’ye uzak olsa da Suriyelileri kabul edenlerin her zaman yanında olacaktır” dedi.
Sergiye ev sahipliği yapan Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Şimal Bulguroğlu ise, bu gibi sergilere ev sahipliği yaparak Suriyelilerin içinde bulunduğu durumu uluslararası kamuoyuna duyurmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

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