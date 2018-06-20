Suriyeli sığınmacı çocukların midilli keyfi

Nuri PİR- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı 30 bin 600 kişilik konteyner kentteki 10 bin çocuk, Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) düzenlediği Dünya Mülteciler Günü etkinliğinde animatörlerle dans edip, 'pony' diye tabir edilen midilli atlarla tur attı.

TJK tarafından Adana Sarıçam Konaklama Merkezi'nde yaşayan Suriyeli sığınmacı çocuklara yönelik animatör ve midilli atlar eşliğinde eğlence ve terapi etkinliği düzenlendi. Müzik eşliğinde animatörlerle doyasıya dans eden çocuklar daha sonra sıraya girip yelek ve kasklarını taktıktan sonra midilli atlara binerek tur attı. Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, konteyner kentte yaşayan 30 bin 600 sığınmacının 10 bininin çocuk olduğunu kaydederek, "Neticede burası bir kamp ortamı, bu tip etkinlikler çocukları çok sevindiriyor. Ülkelerindeki sorunlar nedeniyle ayrılıp buraya sığınmış olan çocukları sevindirmesi de ayrı bir güzellik. Bunun için TJK’ye teşekkür ediyoruz. Bu tür eğlencelerin devam etmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.