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Suriyeli sığınmacı çocukların midilli keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

 ADANA'da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı 30 bin 600 kişilik konteyner kentteki 10 bin çocuk, Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) düzenlediği Dünya Mülteciler Günü etkinliğinde animatörlerle dans edip, 'pony' diye tabir edilen midilli atlarla tur attı.

Nuri PİR- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı 30 bin 600 kişilik konteyner kentteki 10 bin çocuk, Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) düzenlediği Dünya Mülteciler Günü etkinliğinde animatörlerle dans edip, 'pony' diye tabir edilen midilli atlarla tur attı.

TJK tarafından Adana Sarıçam Konaklama Merkezi'nde yaşayan Suriyeli sığınmacı çocuklara yönelik animatör ve midilli atlar eşliğinde eğlence ve terapi etkinliği düzenlendi. Müzik eşliğinde animatörlerle doyasıya dans eden çocuklar daha sonra sıraya girip yelek ve kasklarını taktıktan sonra midilli atlara binerek tur attı. Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, konteyner kentte yaşayan 30 bin 600 sığınmacının 10 bininin çocuk olduğunu kaydederek, "Neticede burası bir kamp ortamı, bu tip etkinlikler çocukları çok sevindiriyor. Ülkelerindeki sorunlar nedeniyle ayrılıp buraya sığınmış olan çocukları sevindirmesi de ayrı bir güzellik. Bunun için TJK’ye teşekkür ediyoruz. Bu tür eğlencelerin devam etmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

TJK Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Aylin Sevim ise dünya genelinde, çeşitli sebeplerle ülkelerini terk eden 65 milyonun üzerinde mülteci bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ülke olarak milyonlarca mülteciye kucak açmış bir ülkeyiz. TJK olarak da pony atlarımızı buraya getirerek çocukların atlarla bir arada olup keyifli vakit geçirmelerini istedik. Atların tedavi ve terapi edici özelliği var. Mülteci çocukların yaşadıkları sıkıntıları bir nebze de olsa atlarla unutmaları, onlarla eğlenceli vakit geçirmeleri ve mülteci çocuklar gününü kutlamak amacıyla burada bulunuyoruz."

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