"Suriyeli sığınmacılar konusunda en büyük yükü AFAD üstlendi"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bir şekilde Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacılar konusunda da en büyük yükü AFAD üstlendi ve mesele salimen bugüne kadar getirildi." dedi.
Akdağ, Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce 13 ilden yetkililerin katılımıyla bir restoranda düzenlenen iftar programına katıldı.
Akdağ, yaptığı konuşmada, 2002 yılında AK Parti hükümetlerinin ilkini kurdukları zaman, afetlerde ve acil durumlarda sağlık müdahalesi ya da sağlık müdahalesine hazırlık anlamında Türkiye'de çok yetersiz olunduğunu gördüklerini söyledi.
İlk olarak UMKE'yi kurduklarını anımsatan Akdağ, "UMKE kurulduğu ilk günlerden itibaren süratle bir gelişme gösterdi, hem Türkiye'de hem dünyada çok büyük başarılara imza attı." ifadesini kullandı.
Akdağ, ardından AFAD'ın kurulması için çalışmalara başladıklarını kaydederek, şöyle devam etti:
"Ardından bir araya gelen bakanlıklar, 'Türkiye'de afetlere karşı hazırlığımızı iyi yapalım, afetlere karşı riski azaltalım, afet sırasında müdahaleyi yerinde, zamanında, hızlı, etkin ve doğru biçimde yapalım,' diye düşündük ve toplantı yaptık. Önce İçişleri Bakanlığı bünyesinde, ardından en doğrusunun Başbakanlık çatısı ve otoritesi altında Afet ve Acil Durum Yönetimi şeklinde geliştirilmesine karar verdik. İlgili kanun maddeleri hazırlanarak AFAD kurulmuş oldu."
AFAD kurulduktan sonra çok büyük değişiklikler yaşandığına dikkati çeken Akdağ, şunları söyledi:
"Bugün Türkiye'de gerek afetlere hazırlık gerek afetlere müdahale konusunda belli bir noktaya gelmiş durumdayız. Hem AFAD'ın kendi çalışmaları hem de AFAD'ın diğer kurumları koordine etme vazifesi olsun, şükürler olsun ki iyi çalışıyor. AFAD, bunu Türkiye'deki birçok deprem, sel, terör saldırıları, patlamalar ve heyelanlarda, yurt dışında da birçok faaliyette ne yapılması gerektiğini yerli yerine koyarak gösterdi. Sadece burada değil, bir şekilde Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacılar konusunda da en büyük yükü AFAD üstlendi ve mesele salimen bugüne kadar getirildi."
Akdağ, gelinen noktada bunun nasıl daha ileriye götürülebileceğinin çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek, gönüllülük programıyla afette çalışacak kişilerin sayısını artırmaya karar verdiklerini sözlerine ekledi.
İftar programına Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Ağrı, Ardahan, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van AFAD müdürleri katıldı.
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