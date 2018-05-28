"Suriyeli sığınmacılar konusunda en büyük yükü AFAD üstlendi"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bir şekilde Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacılar konusunda da en büyük yükü AFAD üstlendi ve mesele salimen bugüne kadar getirildi." dedi.

Akdağ, Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce 13 ilden yetkililerin katılımıyla bir restoranda düzenlenen iftar programına katıldı.

Akdağ, yaptığı konuşmada, 2002 yılında AK Parti hükümetlerinin ilkini kurdukları zaman, afetlerde ve acil durumlarda sağlık müdahalesi ya da sağlık müdahalesine hazırlık anlamında Türkiye'de çok yetersiz olunduğunu gördüklerini söyledi.

İlk olarak UMKE'yi kurduklarını anımsatan Akdağ, "UMKE kurulduğu ilk günlerden itibaren süratle bir gelişme gösterdi, hem Türkiye'de hem dünyada çok büyük başarılara imza attı." ifadesini kullandı.

Akdağ, ardından AFAD'ın kurulması için çalışmalara başladıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Ardından bir araya gelen bakanlıklar, 'Türkiye'de afetlere karşı hazırlığımızı iyi yapalım, afetlere karşı riski azaltalım, afet sırasında müdahaleyi yerinde, zamanında, hızlı, etkin ve doğru biçimde yapalım,' diye düşündük ve toplantı yaptık. Önce İçişleri Bakanlığı bünyesinde, ardından en doğrusunun Başbakanlık çatısı ve otoritesi altında Afet ve Acil Durum Yönetimi şeklinde geliştirilmesine karar verdik. İlgili kanun maddeleri hazırlanarak AFAD kurulmuş oldu."