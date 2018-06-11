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Suriyeli sığınmacılara psikolojik destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 13:06 | Son Güncelleme

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nca yapılan iş birliği çerçevesinde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara psikolojik destek verilecek - Proje kapsamında oluşturulan ekip, hem mültecilerin yaşadığı ruhsal sorunlara çare arayacak hem de meslektaşlarıyla bilgi alışverişinde bulunup eğitim seminerleri düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi ile BM Nüfus Fonu (UNFPA) arasında Suriyeli sığınmacı nüfusu için toplum temelli ruh sağlığı yaklaşımlarının uygulanması ve var olan ruh sağlığı hizmetlerinin kapasitesinin iyileştirilmesi amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Capacity Building for Refugee Mental Health (CARE) Projesi adıyla hayata geçirilen projenin yürütücülüğünü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Program Direktörü Prof. Dr. Tamer Aker tarafından gerçekleştirilecek.

- "6'sı profesör 30 kişiden oluşan ekip"

Proje kapsamında 6 profesör, 2 doçent, 2 doktora öğrencisi ve 20 akademisyenden oluşan ekip, bugüne kadar 1999 Marmara depremi, terör saldırıları gibi travmatik olaylar ve afetler sonrasında psikososyal çalışmalar, kapasite geliştirme etkinlikleri ve eğitim çalışmaları yürüttü.

Suriyeli göçmenler için de benzer çalışmalar yürüten ekip, hem mültecilerin yaşadığı ruhsal sorunlara çare arayacak hem de meslektaşlarıyla bilgi alışverişinde bulunup eğitim seminerleri düzenleyecek.

Desteğe ihtiyaç duyan mülteciler kamuya bağlı merkezler, göçmen sağlığı merkezleri, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarından ücretsiz destek alabilecek, tercüman dahil birçok ihtiyacı ruh sağlığı uzmanları tarafından karşılanacak.

- "Suriyeliler ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanmakta güçlük çekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen projenin yürütücüsü İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Program Direktörü Prof. Dr. Tamer Aker, Suriye'den gelen sığınmacıların birçoğunun ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanmakta güçlük çektiğini belirtti.

Bu amaçla proje kapsamında Türkiye genelinde belirli derneklerde Suriyeli sığınmacılarla doğrudan çalışan psikologlara, sosyal çalışmacılara, hekimlere, hemşirelere ve ebelere yönelik toplum tabanlı müdahalelerle psikososyal destek vermek istediklerini anlatan Aker, "Ayrıca merkezlerde çalışan Türk ve Suriyeli ruh sağlığı çalışanlarının psikososyal müdahale becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Capacity Building for Refugee Mental Health destek İstanbul Bilgi Üniversitesi ile BM Nüfus Fonu Suriyeli Tamer Aker

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